Festival Lodenica bude trojdňový a presúva sa do Častkoviec

Bratislava 29. júla (TASR) – Festival Lodenica si toto leto zapíše už 23. ročník, ten sa uskutoční počas troch dní 26. až 28. augusta. Fanúšikovia country, folkovej či rockovej hudby všetkých vekových kategórií sa tentoraz stretnú v areáli Jazdiarne Banát v Častkovciach. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Lodeničiari, milovníci country, folku a trampskej muziky, dlho, predlho nám trvalo, kým sme sa rozhodli, kde to bude. Hľadali sme niečo, čo svojou atmosférou a miestom bude pripomínať starú Lodenicu, na ktorú ste boli zvyknutí. Lodenica 2021 sa bude konať v Častkovciach. Môžeme návštevníkov ubezpečiť, že Jazdiareň Banát je presne to miesto, je to areál, kde sa deň začína výbornou country hudbou a skvelou atmosférou a večer vám dobrú noc dávajú líšky. Je to kúsok od Piešťan a čo bolo veľmi dôležité, je ochota majiteľov. Budú aj iné názory, ale keď prídete, iste budete s nami súhlasiť,“ vysvetľuje dramaturg Lodenice František Grebeči.



Na festivale vystúpia country legendy Bukasový Masív, Kamelot, Allan Mikušek a AM Band, Pavel Žalman Lohonka, obľúbené slovenské kapely Horkýže Slíže, Arzén, Polemic, Slniečko, Gladiátor či Los Brados.



„Program je klasicky postavený na bardoch našej muziky, ako i na tých mladých nádejných, ale už desaťročie ostrieľaných nástupcoch ešte žijúcich hviezd. Áno, žiaľ, mnohí už odišli a hrajú v našom lodeničiarskom nebi. Svoju muziku si tam nájdu aj deti Lodenice. Lodenica je rodinný festival a niektoré rodiny vznikli práve na festivale. Lodenica štartuje vo štvrtok 26. augusta od 18. hodiny,“ dodáva Grebeči.