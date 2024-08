Festival Ľudskosť sa bude opäť snažiť šíriť humanitu

Zvolen 14. augusta (TASR) - Snaha šíriť humanitu okolo seba, otvorene sa rozprávať, tolerovať a počúvať sa. O to sa snaží mestský festival Ľudskosť, ktorý mal vlani vo Zvolene premiéru. Podujatie sa uskutoční v dňoch 16. až 18. augusta, opäť v Štúrovom parku. Ako TASR informovali organizátori, tento rok bude akcia mixom vážnejších tém, rôzneho umenia a oddychu.



"Cieľom je pomôcť existujúcim komunitám a inšpirovať k vzniku možno ďalšie. Aby sa poznali a začali medzi sebou viac spolupracovať," vysvetľuje Jaroslav Stehlík z platformy Ľudskosť.



Dodal, že viaceré komunity, ktoré pod Pustým hradom fungujú, dostali priestor na prezentáciu svojej činnosti na prvom ročníku festivalu. Formu, akou to urobili, si zvolili samy, záviselo to od individuálnych schopností jednotlivých organizátorov.



Diskusie budú tento rok na štyri rôzne témy. Zdôraznia potrebu kvalitného vzdelávania, dostupného bývania či zlepšenia podmienok pre zdravotne znevýhodnených ľudí. "Prvá z nich bude na sociálnu tému. Budú sa na nej prezentovať aj tí, ktorí nemajú život najľahší," priblížil. Na ďalšej sa budú zaoberať možnosťami mestského rozvoja a hľadať, čo nás spája. Napríklad aj so susednou Banskou Bystricou.



Hosťami na diskusiách budú napríklad primátor Zvolena Vladimír Maňka a kultúrny antropológ Alexander Mušinka. Súčasťou budú hudobné koncerty a workshopy v sprievode lokálnych aj zahraničných umelcov. Festival aj tentoraz vytvorí priestor pre medzinárodnú kuchyňu. Spojená bude s prípravou a ponukou tradičných jedál zástupcov národov a národností, ktoré žijú vo Zvolene. Program bude aj pre deti, pripravili pre nich výtvarný salón a vystúpenie zvolenských ochotníkov z divadla. "V sobotu (17. 8.) od 12.30 do 19.00 h bude jazdiť po meste festivalový vláčik a bude tiež zvážať ľudí zo sídliska," poznamenala Tereza Gálová z neziskovej organizácie Človek v ohrození.



Festival chce spájať všetkých bez rozdielu farby pleti, náboženstva, pohlavia, jazyka, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, veku alebo iného postavenia.