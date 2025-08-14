< sekcia Regióny
Festival Ľudskosť vo Zvolene sa bude opäť snažiť šíriť humanitu
Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. až 17. augusta v Parku Ľudovíta Štúra.
Autor TASR
Zvolen 14. augusta (TASR) - Snaha šíriť humanitu okolo seba, otvorene sa rozprávať, tolerovať a počúvať sa. O to sa opäť po roku bude snažiť mestský festival Ľudskosť vo Zvolene. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. až 17. augusta v Parku Ľudovíta Štúra. Ako TASR informovali organizátori, tento rok prinesie zmes hudby, diskusií a jedla.
Tretí ročník festivalu privíta viacerých hudobných interpretov aj skupiny. Prinesie i diskusie na spoločenské témy, ktoré sú jeho základnou ideou. „Účasť na nich nám predbežne potvrdili viaceré osobnosti spoločenského života. Za všetkých spomeniem bývalého diplomata a politika Petra Weissa,“ uviedol Jaroslav Stehlík z platformy Ľudskosť, ktorá stojí za organizáciou komunitného festivalu. Prisľúbil sa aj biskup Róbert Bezák, ktorého plánujú privítať na nedeľnej (17. 8.) bohoslužbe.
Súčasťou programu budú hry, tvorenie, príbehy, výstavy, trh, medzinárodná kuchyňa a ďalšie aktivity. Priestor budú mať joga, pilates či jazda na bicykli, ktorá spája komunitné bicyklovanie s poznávacím zážitkom. Prehliadky komentujú odborníci z krajského pamiatkového úradu. Trasa bude dlhá 25 kilometrov so štartom a cieľom vo Zvolene cez Budču, Ostrú Lúku a Červený medokýš pod Pustým hradom. V sobotu (16. 8.) môžu domáci návštevníci využiť na dopravu aj festivalový vláčik, ktorý bude premávať medzi parkom a jednotlivými sídliskami.
Festival chce spájať všetkých bez rozdielu farby pleti, náboženstva, pohlavia, jazyka, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, veku alebo iného postavenia. Oslavovať chce aktívne občianstvo, solidaritu a empatiu.
