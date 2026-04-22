Festival Lumen premení centrum Trnavy na miesto koncertov či diskusií
Hudobný program prinesie kombináciu medzinárodných a domácich interpretov, ktorí patria medzi výrazné mená súčasnej kresťanskej hudby.
Autor TASR
Trnava 22. apríla (TASR) - Festival Lumen premení aj tento rok Námestie SNP a okolité ulice v Trnave na miesto koncertov, diskusií aj stretnutí. Témou 34. ročníka festivalu, ktorý sa uskutoční 5. a 6. júna, je pozvánka vyjsť na ďalší stupeň viery a života, informovali organizátori.
„Tohtoročná výzva pozýva účastníkov urobiť konkrétny krok. Posunúť sa ďalej vo viere, vo vzťahoch aj v osobnom živote. Nie pod tlakom výkonu, ale v slobode rozhodnutia,“ zdôraznili. Téma „LEVEL UP!“ nie je podľa nich o tom byť lepší ako ostatní. „Je to pozvanie prekročiť vlastný strach a urobiť ďalší krok - aj keď je neistý. Práve tam sa začína rast,“ dodali.
Hudobný program prinesie kombináciu medzinárodných a domácich interpretov, ktorí patria medzi výrazné mená súčasnej kresťanskej hudby. „Hlavným ťahákom bude austrálska kapela Planetboom, známa svojou energiou, moderným worship zvukom a silným dosahom medzi mladými po celom svete,“ ozrejmili.
Na festivale vystúpia aj Good Weather Forecast, Y Shadey, Godzone, For Him, Isaac Records, Lamačské chvály, DJ Damian Custom Beats či podcast Uveriteľní. „Chceme priniesť hudbu, ktorá má svetový zvuk, ale zároveň nesie autentické posolstvo viery a nádeje. Lumen je miesto, kde sa tieto dva svety prirodzene stretávajú,“ doplnili organizátori.
Téma „LEVEL UP!“ sa premietne aj do sprievodného programu. Workshopy a diskusie sa zamerajú na témy ako vzťahy, identita, emócie, služba či duchovný rast. Súčasťou festivalu budú aj sväté omše. Jedným z celebrantov bude kňaz Andrej Branický.
