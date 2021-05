Festival Lumen sa po roku vracia do Trnavy

Trnava 17. mája (TASR) – Tohtoročný festival gospelovej hudby Lumen prinesie do Trnavy festivalovú atmosféru prostredníctvom projektu Behind the walls. Jeho už 27. ročník sa uskutoční 4. až 5. júna a okrem koncertov prinesie aj workshopy a duchovný program. Informovala o tom PR manažérka Klaudia Drdúlová.



“Projektom Behind the walls (Za múrmi) chceme poukázať na možnosť vyjsť spoza stien a múrov našich domovov a konečne si vychutnať kultúrne zážitky nielen online, ale už aj naživo,” uviedol riaditeľ festivalu Ján Holubčík. Organizátori pozývajú do trnavského amfiteátra na koncerty Simy Martausovej, Pavla Helana, Miťa Bodnára a zoskupenie Godzone. Pozvanie na stretnutie s mladými ľuďmi na workshopoch do kina OKO pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda prijali infektológ a vysokoškolský pedagóg Vladimír Krčméry a kňaz, psychiater a teológ Max Kašparů. “Duchovný program bude pozostávať z bohoslužby v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a modlitby chvál v evanjelickom a. v. kostole. Z dôvodu kapacitných obmedzení bude pripravené aj online vysielanie,” uviedla Drdúlová.



Na Trojičnom námestí, kde sa zvykli konať najväčšie festivalové vystúpenia, budú mať účastníci možnosť pripomenúť si predošlé ročníky festivalu. “Galéria spomienok bude obsahovať vizuálne inštalácie. Jej súčasťou budú aj horiace sviečky v tvare srdca, ktoré má byť symbolom jednoty a spomienkou na udalosti predchádzajúceho roka,” dodala Drdúlová.



Projekt festivalu je podľa organizátorov primárne orientovaný na mladého človeka, chce búrať stereotypné predstavy o kresťanstve a snaží sa budovať nové. Každoročne priláka do Trnavy tisíce mladých a renomované hudobné zoskupenia v oblasti gospelovej hudby. Stal sa postupne najväčšou akciou v Európe svojho druhu. Ročník 2020 sa uskutočnil iba v online forme.



Akciu organizuje združenie saleziánskej mládeže Domka so spoluorganizátormi, podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.