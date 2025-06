Festival Lumen v Trnave vstúpi popoludní do svojho 33. ročníka

Trnava 6. júna (TASR) - Gospelový open-air festival Lumen vstúpi v piatok popoludní do svojho 33. ročníka. Hudobný program sa uskutoční počas dvoch dní na trnavskom Námestí SNP. TASR o tom za organizátorov informovala Tereza Valášková.



Mottom aktuálneho ročníka je „Flame of Hope“ (Plameň nádeje). „Flame of Hope vzniklo z posolstva nádeje, ktoré chceme žiť aj v tomto jubilejnom roku 2025. Mladým ľuďom často chýba oheň a zapálenie pre veci a radosť, takže chceme vyprosovať oheň nádeje pre všetkých,“ vysvetľuje tému festivalu jeho výkonný riaditeľ Šimon Vretenička.



Headlinerom festivalu bude americký kresťanský interpret Gio. „K nemu sa pridá aj známa slovenská speváčka Emma Drobná, ktorá vystúpi s novým koncertným setom. Piatkový večer otvoria domáce kapely Timothy a Isaac Records, ktoré sú známe svojou energiou a kvalitnou hudobnou produkciou,“ doplnila Valášková.



Novinkou tohto ročníka je Garden Stage, ktorá ponúkne komornejšiu atmosféru pre menšie koncerty a diskusie. „Počas dňa sa návštevníci môžu tešiť aj na workshopy a prednášky, ktoré sa budú venovať témam blízkym mladým, napríklad vzťahom, osobnému rozvoju, hľadaniu životnej rovnováhy či pocitu osamelosti,“ spresnila.



Kľúčovou duchovnou časťou festivalu bude Worship Night - modlitbové stretnutie formou chvál pod vedením skupín ESPé a Rods.