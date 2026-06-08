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Festival maďarskej kultúry v Bratislave otvorí koncert
Pre záujemcov o maďarskú kultúru pripravili cyklus podujatí, ktoré potrvajú do soboty 13. júna.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - V hlavnom meste sa v pondelok začína 12. ročník festivalu Viac ako sused - Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave. Na otváracom koncerte v Slovenskom rozhlase so začiatkom o 18.00 h vystúpia Lisztes Jenő Cimbalom Project & Palya Bea. Informuje o tom na svojej webstránke Inštitút Liszta - Maďarské kultúrne centrum Bratislave, ktoré podujatie organizuje s veľvyslanectvom Maďarska v Bratislave.
Pre záujemcov o maďarskú kultúru pripravili cyklus podujatí, ktoré potrvajú do soboty 13. júna. V programe figuruje folklórna hudba, výstava obrazov, sympózium, pop-up výstava pod holým nebom a ďalšie podujatia.
„Speváčka a pesničkárka Bea Palya patrí medzi najznámejšie maďarské interpretky ľudovej hudby, jazzu a world music. Vystupovala aj na medzinárodných scénach vrátane Carnegie Hall,“ približujú organizátori interpretku otváracieho koncertu festivalu, ktorá vo vlastnej tvorbe spája tradičný a súčasný hudobný svet.
„Cimbalista Jenö Lisztes je už od detstva známy ako výnimočný talent a dnes je vyhľadávaným sólistom na medzinárodnej hudobnej scéne. Samostatne aj so svojimi vlastnými formáciami prekonáva hranice klasickej hudby, jazzu a rómskej hudby,“ uvádzajú organizátori k umelcovi, ktorý vystupoval v Musikvereine, Carnegie Hall či Lincoln Center. „Je stálym sólistom Budapeštianskeho festivalového orchestra a spolupracoval napríklad s Newyorskou filharmóniou či Londýnskym symfonickým orchestrom,“ poznamenáva Maďarské kultúrne centrum v Bratislave v pozvánke na otvárací koncert, ktorý ponúkne hudobný dialóg medzi spevom a cimbalom „plný vášne, slobody a hlbokých emócií“.
Ako ďalej avizujú organizátori podujatia Viac ako sused, v druhej polovici týždňa čakajú návštevníkov festivalu na bratislavskom Hlavnom námestí koncerty obľúbených maďarských interpretov a jarmok maďarských farmárov a remeselníkov.
Pre záujemcov o maďarskú kultúru pripravili cyklus podujatí, ktoré potrvajú do soboty 13. júna. V programe figuruje folklórna hudba, výstava obrazov, sympózium, pop-up výstava pod holým nebom a ďalšie podujatia.
„Speváčka a pesničkárka Bea Palya patrí medzi najznámejšie maďarské interpretky ľudovej hudby, jazzu a world music. Vystupovala aj na medzinárodných scénach vrátane Carnegie Hall,“ približujú organizátori interpretku otváracieho koncertu festivalu, ktorá vo vlastnej tvorbe spája tradičný a súčasný hudobný svet.
„Cimbalista Jenö Lisztes je už od detstva známy ako výnimočný talent a dnes je vyhľadávaným sólistom na medzinárodnej hudobnej scéne. Samostatne aj so svojimi vlastnými formáciami prekonáva hranice klasickej hudby, jazzu a rómskej hudby,“ uvádzajú organizátori k umelcovi, ktorý vystupoval v Musikvereine, Carnegie Hall či Lincoln Center. „Je stálym sólistom Budapeštianskeho festivalového orchestra a spolupracoval napríklad s Newyorskou filharmóniou či Londýnskym symfonickým orchestrom,“ poznamenáva Maďarské kultúrne centrum v Bratislave v pozvánke na otvárací koncert, ktorý ponúkne hudobný dialóg medzi spevom a cimbalom „plný vášne, slobody a hlbokých emócií“.
Ako ďalej avizujú organizátori podujatia Viac ako sused, v druhej polovici týždňa čakajú návštevníkov festivalu na bratislavskom Hlavnom námestí koncerty obľúbených maďarských interpretov a jarmok maďarských farmárov a remeselníkov.