Festival MAKUKI VEN prinesie umenie, vzdelávanie aj hudbu
Novinkou bude tlmočenie umeleckých aktivít do posunkového jazyka.
Autor TASR
Borová 31. mája (TASR) - Druhý ročník art festivalu MAKUKI VEN, ktorý sa uskutoční 6. júna na humne sochára Andreja Haršányho v Borovej, návštevníkom ponúkne celodenný program zameraný na výtvarné umenie, tvorivé workshopy, divadlo, hudbu a vzdelávacie aktivity pre deti, dospelých i celé rodiny. TASR to uviedol organizátor festivalu a zakladateľ projektov MAKUKI Ján Baláž.
Novinkou bude tlmočenie umeleckých aktivít do posunkového jazyka. „Na humno chceme postupne prinášať všetky formy umenia a sme radi, že tento rok program obohatíme o ďalších aktívnych výtvarníkov, teoretikov a lektorov kresby a maľby,“ ozrejmil.
Program ponúkne aj divadlo pre deti, výtvarný workshop, na ktorom si účastníci vytvoria reliéf z piesku alebo hliny a odnesú si vlastnú sochu, či workshop na podporu čítania.
K dispozícii bude i vtáčí workshop. „Napríklad na základe vtáčieho spevu sa budete snažiť zachytiť to, ako daný vtáčik vyzerá. Potom si budete môcť vyskúšať vyrobiť vlastný žurnál alebo vlastnú farbu, poprípade ručný papier,“ ozrejmila pre TASR Kamila Kabirovová.
Predstaví sa aj Súkromná základná umelecká škola MAKUKI z Trnavy s aktivitami, ako linoryt, kyanotypia, tvorba 3D objektov z prírodnín či vyrezávanie dreveného detvianskeho kríža.
Do programu sa zapoja Galéria Jána Koniarka, Škola umeleckého priemyslu, študenti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a Kreatívne centrum Trnava. Festival organizujú Súkromná základná umelecká škola MAKUKI, MAKUKI ateliér a sochár Andrej Haršány.
