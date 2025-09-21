< sekcia Regióny
Festival maskotov v Košiciach prináša postavičky z rozprávok
Ide o 13. ročník podujatia pre rodiny s deťmi.
Autor TASR
Košice 21. septembra (TASR) - Viac ako 40 obľúbených postavičiek ponúka Veľký festival maskotov, ktorý sa v nedeľu koná v Košiciach v rekreačnom areáli Anička. Návštevníkov budú sprevádzať rozprávkové postavičky a zvieratká, medzi nimi populárne tváre z rozprávok Walta Disneyho, chýbať nebude Macko Pu, Káčer Donald, Shrek, Labková patrola a mnoho iných. Informovali o tom organizátori akcie.
Ide o 13. ročník podujatia pre rodiny s deťmi. Deti sa s maskotmi môžu odfotiť a v rámci programu aj zabaviť. Môžu sa tiež zapojiť do pochodu a spoločného tanca s maskotmi.
„Súčasťou podujatia bude aj sprievodný program, v ktorom sa predstaví Tárajko a Popletajka, Ujo Ľubo, divadlo Cililing, kúzelník Gabi a ďalší. Na deti čakajú rôzne hry a súťaže,“ uviedli organizátori.
V ponuke sú taktiež nafukovacie atrakcie, sprievodné aktivity ako tvorivé dielne, bublinkový workshop či maľovanie na tvár, minizoo a niekoľko prekvapení.
Podujatie sa koná s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja (KSK) a partnerov.
Ide o 13. ročník podujatia pre rodiny s deťmi. Deti sa s maskotmi môžu odfotiť a v rámci programu aj zabaviť. Môžu sa tiež zapojiť do pochodu a spoločného tanca s maskotmi.
„Súčasťou podujatia bude aj sprievodný program, v ktorom sa predstaví Tárajko a Popletajka, Ujo Ľubo, divadlo Cililing, kúzelník Gabi a ďalší. Na deti čakajú rôzne hry a súťaže,“ uviedli organizátori.
V ponuke sú taktiež nafukovacie atrakcie, sprievodné aktivity ako tvorivé dielne, bublinkový workshop či maľovanie na tvár, minizoo a niekoľko prekvapení.
Podujatie sa koná s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja (KSK) a partnerov.