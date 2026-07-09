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Festival Mičinský pitvor mení miesto konania, bude v parku
Festival pouličného umenia Mičinský pitvor zmenil v tomto roku miesto konania.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. júla (TASR) - Druhý júlový víkend (11. a 12. 7.) sa v Banskej Bystrici ponesie v znamení 11. ročníka tradičného divadelného a hudobného festivalu Mičinský pitvor, ktorý je súčasťou Banskobystrického kultúrneho leta. Z dôvodu neočakávaných technicko-organizačných príčin sa avizované vystúpenie francúzskeho umeleckého súboru Lucamoros neuskutoční. Namiesto nich vystúpi päť akrobatov z Kene. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Festival pouličného umenia Mičinský pitvor zmenil v tomto roku miesto konania. Nebude v obci Horná Mičiná, ale v parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Vstup na všetky festivalové podujatia je voľný.
„V sobotu bude patriť park zoskupeniu V.O.S.A. Theatre z Českej republiky. Niektorých z nich sme už v Banskej Bystrici mali, tentoraz zavítajú do nášho mesta viacerí. Spolu s nimi sa nad našimi hlavami budú vznášať akrobati na vysokej ohybnej tyči. Unikátna divadelná inštalácia prepája svet divadelného a výtvarného umenia s modernými technológiami. Svietiacich obyvateľov podmorského sveta rozsvecuje 6,5 kilometra optických vlákien a 3500 adresovateľných LED svetiel,“ priblížila Zuzana Kohútová z Kultúrneho centra Robotnícky dom.
Nedeľa bude cirkusová. V parku sa predstaví Black Blues Brothers, päť akrobatov z Kene, ktorí predvedú šou v spojení hudby a nespútanej energie. České zoskupenie BoCirk príde do mesta pod Urpínom s pouličným predstavením Pitipaldi, surreálnou akrobatickou výpoveďou o pozornosti, vzťahoch a tenkej hranici medzi predstavou a skutočnosťou. Nebudú chýbať ani stálice festivalu Martin a Marek Geišbergovci či Duo Kyseli Krastafci.
„Black Blues Brothers majú síce v sobotu vystúpenie na festivale v Taliansku, ale už v nedeľu budú v Banskej Bystrici, kde predvedú svoju šou. Päť akrobatov s absolútnou ľahkosťou lieta vzduchom, stavia ľudské veže a krotí oheň. Zabávajú divákov po celom svete, od prestížnych divadiel až po tie najväčšie festivaly,“ dodala Kohútová.
Festival pouličného umenia Mičinský pitvor zmenil v tomto roku miesto konania. Nebude v obci Horná Mičiná, ale v parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Vstup na všetky festivalové podujatia je voľný.
„V sobotu bude patriť park zoskupeniu V.O.S.A. Theatre z Českej republiky. Niektorých z nich sme už v Banskej Bystrici mali, tentoraz zavítajú do nášho mesta viacerí. Spolu s nimi sa nad našimi hlavami budú vznášať akrobati na vysokej ohybnej tyči. Unikátna divadelná inštalácia prepája svet divadelného a výtvarného umenia s modernými technológiami. Svietiacich obyvateľov podmorského sveta rozsvecuje 6,5 kilometra optických vlákien a 3500 adresovateľných LED svetiel,“ priblížila Zuzana Kohútová z Kultúrneho centra Robotnícky dom.
Nedeľa bude cirkusová. V parku sa predstaví Black Blues Brothers, päť akrobatov z Kene, ktorí predvedú šou v spojení hudby a nespútanej energie. České zoskupenie BoCirk príde do mesta pod Urpínom s pouličným predstavením Pitipaldi, surreálnou akrobatickou výpoveďou o pozornosti, vzťahoch a tenkej hranici medzi predstavou a skutočnosťou. Nebudú chýbať ani stálice festivalu Martin a Marek Geišbergovci či Duo Kyseli Krastafci.
„Black Blues Brothers majú síce v sobotu vystúpenie na festivale v Taliansku, ale už v nedeľu budú v Banskej Bystrici, kde predvedú svoju šou. Päť akrobatov s absolútnou ľahkosťou lieta vzduchom, stavia ľudské veže a krotí oheň. Zabávajú divákov po celom svete, od prestížnych divadiel až po tie najväčšie festivaly,“ dodala Kohútová.