Sobota 23. máj 2026Meniny má Želmíra
Festival Musica Sacra ponúkne sakrálnu barokovú hudbu

Ilustračná snímka Foto: TASR - Andrej Galica

Autor TASR
Nitra 23. mája (TASR) - Sakrálnu hudbu v podaní slovenských a zahraničných umelcov ponúkne 35. ročník sakrálnej hudby Musica Sacra. Ako informovali organizátori, v piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre sa bude konať od 14. do 28. júna.

Festival každoročne prináša spojenie duchovnej atmosféry a hudby. Počas piatich koncertných večerov zaznejú diela klasickej, duchovnej aj barokovej hudby.

Úvodný koncert festivalu sa uskutoční v nedeľu 14. júna o 19. hodine. „Publikum sa môže tešiť na jedinečné dielo argentínskeho skladateľa Martina Palmeriho Misa známe aj pod názvom Misatango v podaní Speváckeho zboru mesta Bratislavy & Les Sirnes spolu s orchestrom Symphonia Sentiente a sólistkou Máriou Štúrovou pod dirigentskou taktovkou Lukáša Kunsta,“ priblížili organizátori.

Na koncerte, ktorý sa koná vo štvrtok 18. júna sa predstavia sopranistka Nao Higano a organista Ján Fic s dielami známych autorov klasickej hudby. Komorný súbor Ad libitum, sa predstaví v nedeľu 21. júna. Vystúpenie speváckeho zboru Technik STU a sólistov Eleny Shatokhiny a Matúša Šimka pod vedením dirigentky Petry Torkošovej sa uskutoční vo štvrtok 25. júna. „Festival vyvrcholí v nedeľu 28. júna koncertom súboru novej barokovej hudby Ars Antiqua Austria pod umeleckým vedením koncertného majstra Gunara Letzbora, ktorý prinesie výber rakúskej barokovej hudby,“ doplnili organizátori.
