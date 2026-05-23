< sekcia Regióny
Festival Musica Sacra ponúkne sakrálnu barokovú hudbu
Festival každoročne prináša spojenie duchovnej atmosféry a hudby. Počas piatich koncertných večerov zaznejú diela klasickej, duchovnej aj barokovej hudby.
Autor TASR
Nitra 23. mája (TASR) - Sakrálnu hudbu v podaní slovenských a zahraničných umelcov ponúkne 35. ročník sakrálnej hudby Musica Sacra. Ako informovali organizátori, v piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre sa bude konať od 14. do 28. júna.
Festival každoročne prináša spojenie duchovnej atmosféry a hudby. Počas piatich koncertných večerov zaznejú diela klasickej, duchovnej aj barokovej hudby.
Úvodný koncert festivalu sa uskutoční v nedeľu 14. júna o 19. hodine. „Publikum sa môže tešiť na jedinečné dielo argentínskeho skladateľa Martina Palmeriho Misa známe aj pod názvom Misatango v podaní Speváckeho zboru mesta Bratislavy & Les Sirnes spolu s orchestrom Symphonia Sentiente a sólistkou Máriou Štúrovou pod dirigentskou taktovkou Lukáša Kunsta,“ priblížili organizátori.
Na koncerte, ktorý sa koná vo štvrtok 18. júna sa predstavia sopranistka Nao Higano a organista Ján Fic s dielami známych autorov klasickej hudby. Komorný súbor Ad libitum, sa predstaví v nedeľu 21. júna. Vystúpenie speváckeho zboru Technik STU a sólistov Eleny Shatokhiny a Matúša Šimka pod vedením dirigentky Petry Torkošovej sa uskutoční vo štvrtok 25. júna. „Festival vyvrcholí v nedeľu 28. júna koncertom súboru novej barokovej hudby Ars Antiqua Austria pod umeleckým vedením koncertného majstra Gunara Letzbora, ktorý prinesie výber rakúskej barokovej hudby,“ doplnili organizátori.
Festival každoročne prináša spojenie duchovnej atmosféry a hudby. Počas piatich koncertných večerov zaznejú diela klasickej, duchovnej aj barokovej hudby.
Úvodný koncert festivalu sa uskutoční v nedeľu 14. júna o 19. hodine. „Publikum sa môže tešiť na jedinečné dielo argentínskeho skladateľa Martina Palmeriho Misa známe aj pod názvom Misatango v podaní Speváckeho zboru mesta Bratislavy & Les Sirnes spolu s orchestrom Symphonia Sentiente a sólistkou Máriou Štúrovou pod dirigentskou taktovkou Lukáša Kunsta,“ priblížili organizátori.
Na koncerte, ktorý sa koná vo štvrtok 18. júna sa predstavia sopranistka Nao Higano a organista Ján Fic s dielami známych autorov klasickej hudby. Komorný súbor Ad libitum, sa predstaví v nedeľu 21. júna. Vystúpenie speváckeho zboru Technik STU a sólistov Eleny Shatokhiny a Matúša Šimka pod vedením dirigentky Petry Torkošovej sa uskutoční vo štvrtok 25. júna. „Festival vyvrcholí v nedeľu 28. júna koncertom súboru novej barokovej hudby Ars Antiqua Austria pod umeleckým vedením koncertného majstra Gunara Letzbora, ktorý prinesie výber rakúskej barokovej hudby,“ doplnili organizátori.