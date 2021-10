Festival Na hlavu upozornil na problémy ľudí so psychickými ťažkosťami

Košice 3. októbra (TASR) – Upozorniť na stigmatizáciu alebo nálepkovanie ľudí so psychickými problémami mal za cieľ dvojdňový (1. – 2. 10.) festival Na hlavu, ktorý v košickom kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik zorganizovala nezisková organizácia No More Stigma.



Ako pre TASR uviedol jej riaditeľ Matúš Virčík, ide o združenie mladých psychológov a psychiatrov, ktorí sa snažia sprostredkovať osobný kontakt medzi bežnými ľuďmi, ktorí môžu mať alebo majú nejaké psychické ťažkosti a boja sa vyhľadať pomoc v oblasti duševného zdravia, a odborníkmi.



Medzi spíkrami boli napríklad Zara Kromková z košického komunitného a poradenského centra Prizma, ktorá zastupuje LGBT+ komunitu. Stigmatizácii a destigmatizácii psychických porúch sa v prednáške venoval riaditeľ Národného ústavu duševného zdravia (NÚDZ) v Prahe Petr Winkler. O bipolárnej poruche prednášal psychiater Marián Kolenič z NÚDZ v Prahe a vystúpili i ďalší odborníci.



"Snažili sme sa o rôznorodé spektrum prednášok, aby sa ľudia nebáli vyhľadať odbornú pomoc, keď majú nejaké psychické ťažkosti. Rovnako aby videli, že psychológovia a psychiatri sú tiež len ľudia a celé vyšetrenie alebo kontakt je na báze dialógu. Vypočujú si ich a budú sa ich snažiť nasmerovať správnou cestou, aby im bolo lepšie," vysvetlil Virčík.



Tvrdí, že ľudia so psychickými problémami sú v spoločnosti často stigmatizovaní. „Pracujem v psychiatrickej nemocnici v Michalovciach a veľmi často sa stretávam s tým, že keď diagnostikujeme nejakú psychickú poruchu, hlavne z ťažších diagnóz, ako sú napríklad schizofrénia, schizoafektívna porucha alebo bipolárna afektívna porucha, rodinní príslušníci sú veľmi vystrašení, lebo sa boja, že ľudia, ktorí majú tieto diagnózy, sú agresívni, nebezpeční a automaticky skončia niekde v ústave," vysvetlil Virčík.



Ako ďalej povedal, práve edukáciou sa snažia verejnosti vysvetliť, že keď sú ľudia s psychickými problémami v liečbe, stabilizovaní, tak vedia fungovať na nerozoznanie medzi bežnou populáciou.



"Pacienti, ktorí k nám chodia, často prídu neskoro, je to ťažko liečiteľné a veľmi akútne. Z mojich skúseností vyplýva, že keby sme začali liečbu skôr, keď príznaky sú možno miernejšie, tak by možno ani nepotrebovali lieky. Často by sa to dalo vyriešiť psychológom, psychoterapiou a ľudia by mali lepšiu prognózu," dodala psychiatrička a spoluzakladateľka neziskovej organizácie No More Stigma Miroslava Palušná.