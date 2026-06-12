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Festival Na streche Novohradu prinesie výstavu krojov z Ábelovej
Podujatie sa koná v areáli Kultúrneho centra KC 153, ktoré vzniklo ako miesto pre kultúrne, komunitné a vzdelávacie aktivity na Ábelovských lazoch.
Autor TASR
Ábelová 12. júna (TASR) - V obci Ábelová v okrese Lučenec sa v piatok začína druhý ročník festivalu Na streche Novohradu. Dvojdňový festival prinesie viaceré koncerty, folklórny program i výstavu Ábelovských krojov a ďalšie sprievodné aktivity. Podujatie sa koná v areáli kultúrneho centra KC 153, kde v piatok uvedú do života nové hľadisko. Pre TASR to uviedol starosta obce Jaroslav Maslen.
Festival Na streche Novohradu organizuje ábelovská samospráva spolu s Mikroregiónom Novohradské Podzámčie a ďalšími partnermi, názov podujatia odkazuje na geografickú polohu obce, ktorá leží na Krupinskej planine. Festival má najmä kultúrny charakter, cieľom je však i podpora miestneho turizmu. „Snažíme sa ukázať návštevníkom tento región, že stojí za to sem prísť. Je tu nádherná pôvodná príroda i zachované kultúrne dedičstvo,“ skonštatoval Maslen.
Podujatie sa koná v areáli Kultúrneho centra KC 153, ktoré vzniklo ako miesto pre kultúrne, komunitné a vzdelávacie aktivity na Ábelovských lazoch. Nachádza sa tu veľký vidiecky dom i javisko, areál je obkolesený kamenným múrom. V rámci festivalu v piatok do života slávnostne uvedú aj nové hľadisko s kapacitou pre približne 1000 ľudí, ktoré obec vybudovala s podporou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.
Festival v Ábelovej sa v piatok popoludní začne vystúpeniami folklórnej skupiny Strháranka z Dolných Strhár a folklórneho súboru Krtíšan. O večerný program sa postará skupina Buchajtramka a duo Malalata. V sobotu (13. 6.) sú na programe koncerty kapiel DORA, Jana Filová & HuMan Hills, Vidiek a Rocksor.
Súčasťou podujatia budú aj viaceré sprievodné aktivity vrátane výstavy Ábelovských krojov, pripravené budú aj súťaže či aktivity pre deti. Pre návštevníkov je dostupný stanový areál i parkovisko. „Kapacitu celého festivalu odhadujeme na asi 3500 ľudí, vlani sme mali približne 2500,“ doplnil Maslen s tým, že i tento rok na podujatí očakávajú tisícky návštevníkov.
Festival Na streche Novohradu organizuje ábelovská samospráva spolu s Mikroregiónom Novohradské Podzámčie a ďalšími partnermi, názov podujatia odkazuje na geografickú polohu obce, ktorá leží na Krupinskej planine. Festival má najmä kultúrny charakter, cieľom je však i podpora miestneho turizmu. „Snažíme sa ukázať návštevníkom tento región, že stojí za to sem prísť. Je tu nádherná pôvodná príroda i zachované kultúrne dedičstvo,“ skonštatoval Maslen.
Podujatie sa koná v areáli Kultúrneho centra KC 153, ktoré vzniklo ako miesto pre kultúrne, komunitné a vzdelávacie aktivity na Ábelovských lazoch. Nachádza sa tu veľký vidiecky dom i javisko, areál je obkolesený kamenným múrom. V rámci festivalu v piatok do života slávnostne uvedú aj nové hľadisko s kapacitou pre približne 1000 ľudí, ktoré obec vybudovala s podporou Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.
Festival v Ábelovej sa v piatok popoludní začne vystúpeniami folklórnej skupiny Strháranka z Dolných Strhár a folklórneho súboru Krtíšan. O večerný program sa postará skupina Buchajtramka a duo Malalata. V sobotu (13. 6.) sú na programe koncerty kapiel DORA, Jana Filová & HuMan Hills, Vidiek a Rocksor.
Súčasťou podujatia budú aj viaceré sprievodné aktivity vrátane výstavy Ábelovských krojov, pripravené budú aj súťaže či aktivity pre deti. Pre návštevníkov je dostupný stanový areál i parkovisko. „Kapacitu celého festivalu odhadujeme na asi 3500 ľudí, vlani sme mali približne 2500,“ doplnil Maslen s tým, že i tento rok na podujatí očakávajú tisícky návštevníkov.