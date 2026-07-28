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Festival na Zelenej vode: Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia

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Festival na Zelenej vode, archívne foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zvýšenú premávku spôsobí príchod a odchod veľkého počtu návštevníkov festivalu.

Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 28. júla (TASR) - V súvislosti s hudobným festivalom v rekreačnom areáli Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom (30. 7. - 1. 8.) upozorňuje polícia vodičov a návštevníkov festivalu na dopravné obmedzenia. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

„So zdržaniami treba počítať najmä na diaľnici D1 v okolí Nového Mesta nad Váhom, na ceste II/515 od diaľničného privádzača D1 po svetelnú križovatku v Novom Meste nad Váhom a na miestnych komunikáciách v rekreačnom areáli Zelená voda,“ pripomenula hovorkyňa.

Zvýšenú premávku spôsobí príchod a odchod veľkého počtu návštevníkov festivalu. Dopravu budú nepretržite monitorovať hliadky dopravnej polície. V lokalite zároveň osadia informačné dopravné značky, ktoré pomôžu s orientáciou.

„Žiadame vodičov a návštevníkov, aby rešpektovali dopravné značenie a pokyny policajtov a organizátorov, parkovali výhradne na vyhradených parkoviskách a podľa možností využili kyvadlovú dopravu, boli trpezliví a ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky,“ doplnila Klenková.
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