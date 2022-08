Festival náhradného rodičovstva v Beluji sa venuje opusteným deťom

Banská Štiavnica 13. augusta (TASR) – Opustené deti i rodinné zázemie sú témami Festivalu náhradného rodičovstva v obci Beluj v okrese Banská Štiavnica. Počas soboty je podujatie prispôsobené rodinám s deťmi, TASR o tom informovala Dana Koníček Žilinčíková z centra Návrat.



Pripomenula, že cieľom akcie je poukázať na to, že v každej samospráve by sa mohlo nájsť miesto pre deti bez rodiny. "Podľa posledných sčítaní máme viac než 5000 detí, ktoré dlhodobo žijú bez svojej vlastnej rodiny. Staráme sa o ne v centrách pre deti a rodinu, reedukačných zariadeniach i domovoch sociálnych služieb," zdôraznila s tým, že len niektoré z nich majú starostlivosť vo vzťahu s dospelou osobou. Sú to deti dočasne umiestnené v profesionálnej rodine zamestnanca príslušného zariadenia. "Žijú tak v rodinnom prostredí a majú možnosť tvoriť vzťahy s dospelým, ktorý sa o nich stará," konštatovala.



Mnoho detí však podľa nej túto možnosť náhradnej starostlivosti nemá. "Stačilo by, keby sa v každej našej obci našlo náhradné rodinné zázemie aspoň pre jedno dieťa," poznamenala. Organizátori festivalu chcú na túto skutočnosť poukázať, aby sa ľudia o tejto téme niečo dozvedeli a aj naučili. Dediny i vidiek môžu byť podľa nich zázemím pre mnohé deti.



Festivalový program vytvára zázemie pre existujúce náhradné rodiny i pre záujemcov o túto tému. "Pripravené sú rozhovory s tými, ktorí boli adoptovaní alebo s tými, ktorí prijali deti do pestúnstva," pripomenula Koníček Žilinčíková. Dodala, že neformálnym spôsobom sa návštevníci podujatia môžu dozvedieť viac o potrebách týchto detí. Získať tiež môžu informácie o krokoch, ktoré sú dôležité pre adopciu či pestúnstvo.