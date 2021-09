Festival nezávislého divadla poodhalí neviditeľnú realitu

Bratislava 10. septembra (TASR) - Na témy, o ktorých sa v spoločnosti veľmi nerozpráva, má upozorniť SHOWCASE Divadla NUDE. Tretí ročník festivalu nezávislého divadla s podtitulom "unseen realities" (neviditeľná realita) sa uskutoční od 21. do 25. septembra v Bratislave. Čestnou hostkou bude herečka a spisovateľka Vlastina Svátková. TASR o tom informoval PR manažér Radomír Brhlík.



Festival uvedie tituly z repertoáru Divadla NUDE venované tabuizovaným témam, zamlčiavaným skutočnostiam a nezverejniteľným priznaniam, týkajúcich sa jednotlivcov aj celých sociálnych skupín - staroba, popôrodná depresia, menopauza, moc peňazí, hľadanie podstaty života a slávy. "Skôr alebo neskôr sa týkajú nás všetkých. Často sa bojíme o nich hovoriť nahlas, ale keď sa odvážime, zistíme, že u mnohých ľudí je to podobné. A potom prichádza úľava, a pochopenie, že v tom nie sme sami. Zdieľanie je v podstate istý druh terapie," vysvetľuje herečka a spoluzakladateľka divadla Lýdia Ondrušová.



Terapia formou zdieľania je blízka aj slovenskej umelkyni Vlastine Svátkovej. Vo svojej hereckej a knižnej tvorbe otvára podobné témy. "Nepotrebujem už byť zavalená prácou, aby som mala pocit, že som potrebná. Stačí mi venovať sa tomu, čo ticho, silným hlasom, volá moju dušu. Nepotrebujem byť obklopená spoločnosťou krásnych ľudí, aby som mala pocit, že medzi nich tiež nejako zapadám. Stačí mi vedieť, že mám okolo seba tých pár ľudí, ktorí ma objímu tak, že sa rozpustíme v ten dôverne neznámy pocit, že ma niekto naozaj vidí a pozná," hovorí herečka, ktorá prijala pozvanie na tohtoročný festival nezávislého divadla, na tému "unseen realities" bude aj otvorene diskutovať.



Na festivale sa predstavia vybrané inscenácie autorských nezávislých divadiel a tvorcov bábkového divadla. Tento rok je medzi nimi aj divadelné zoskupenie ODIVO. "Okrem inscenácie Stopy v pamäti nám v spolupráci s hercom a bábkarom Ivanom Martinkom predstaví aj dielo Svetlonos, kde divákov určite zaujme aj fascinujúca práca s robotickou bábkou," avizuje spoluorganizátorka festivalu a scénografka Laura Štorcelová.



Do programu sa zapojili aj vizuálni tvorcovia a performatívni umelci prostredníctvom dvoch verejných výziev. V priestoroch Pistoriho paláca má vzniknúť špeciálna skupinová výstava na tému "unseen realities". Druhá výzva bude ukončená premiérou autorskej performancie. Divadelnú prehliadku doplnia sprievodné akcie – tanečné workshopy, premietanie dokumentov, prednáška a koncerty.