Festival Nitriansky Montmartre zmení rušnú ulicu na umelecký priestor

Nitra 25. júna (TASR) - Predstavenia slovenských a českých divadiel, výtvarnú inštaláciu i hudobný koncert ponúkne festival Nitriansky Montmartre, ktorý organizuje Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre. Konať sa bude 29. júna na Ulici 7. pešieho pluku pred budovou divadla.



Ako uviedli tvorcovia, tretí ročník festivalu nesie podtitul Ulica, ktorá by mohla dýchať. „Je to výzva pre verejnosť a snaha predstaviť si ulicu ako miesto, kde sa dá žiť inak. Bez hluku, bez smogu, s priestorom pre deti, divadlo, komunitu a vzácne medzigeneračné stretnutia,“ vysvetlil riaditeľ SDKS Martin Kusenda.



Festival sa bude odohrávať vo výtvarnej inštalácii scénografky Aleny Hanusovej, ktorá sa pri jej tvorbe inšpirovala vzduchom, vzdušnosťou a pocitom domova. „Využíva pri tom textílie i malé solárne fontánky. Oddychová zóna je navrhnutá ako obývačka pod holým nebom. Zaujímavý je aj netradičný vertikálny záhon, vytvorený z látky, na ktorej výtvarníčka nechala vyklíčiť semená rastlín. Veľkým cieľom inštalácie je čo najviac zelene na ulici. Preto divadlo vyhlásilo verejnú zbierku rastlín, do ktorej sa môže zapojiť každý,“ priblížili organizátori.



V hlavnom programe sa predstaví SDKS s inscenáciou Hop, Bábkové divadlo na rázcestí odohrá predstavenie Akvabatolárium a Horácke divadlo Jihlava hru Ďateľ a Slabohlások. Divadlo na Hojdačke sa predstaví s inscenáciou Kedy stromy spievajú, Divadlo Líšeň s hrou Jazvec na borovici a Divadlo Houže s rozprávkou Vlk na mesiaci. „Večer o 19.00 h sa začne performancia Dýchať krokmi, ktorá je vytvorená špeciálne pre festival so zapojením verejnosti. Je spojením tanca, bábkového a fyzického divadla, improvizácie a živého priestoru. Po jej ukončení sa začne koncert Ivany Mer,“ informovali organizátori.



Ako doplnili, festival Nitriansky Montmartre ponúkne aj bohatý sprievodný program. Jeho súčasťou bude diskusia o ekológii i možnosť vyrobiť si vlastnú bábku, vyskúšať si hrnčiarsky kruh, dať si namaľovať portrét alebo si vybrať knihu na burze Nitrianskej knižnice. Pripravená je aj komentovaná výstava kostýmov a bábok ku končiacej sa sezóne a prednáška o význame včiel. „Festival je miestom, kde sa dá len tak byť, tvoriť, rozprávať sa, oddychovať. Chceme poukázať na to, že ulica pred divadlom môže fungovať ako bezpečná a živá zóna pre deti, rodiny a komunitu,“ povedala dramaturgička SDKS Iveta Ditte Jurčová.