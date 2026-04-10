Festival Nová dráma/New Drama bude bez hlavného programu
Organizátor bol nútený pristúpiť k úprave programovej štruktúry festivalu v dôsledku nedávneho zníženia rozpočtu svojím zriaďovateľom Ministerstvom kultúry SR.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Festival súčasnej drámy Nová dráma/New Drama, ktorý vyše dve desaťročia patrí k významným podujatiam v oblasti divadelného umenia na Slovensku, sa v máji neuskutoční v zvyčajnej podobe. TASR o tom informoval Matuš Hrnčiar, PR manažér Divadelného ústavu, ktorý festival organizuje.
Spresňuje, že organizátor bol nútený pristúpiť k úprave programovej štruktúry festivalu v dôsledku nedávneho zníženia rozpočtu svojím zriaďovateľom Ministerstvom kultúry SR. „Hlavný program - súťažná prehliadka najzaujímavejších inscenácií súčasnej drámy slovenských profesionálnych divadiel - sa v tomto roku neuskutoční,“ vyhlásil Divadelný ústav.
Pripomína, že dramaturgická rada festivalu už od septembra minulého roku navštevovala divadlá po celom Slovensku a za päť mesiacov videla vyše 90 inscenácií. Do hlavného programu zaradila deväť súťažných titulov zriaďovaných aj nezriaďovaných divadiel z rôznych regiónov. „Vybrané inscenácie prezentujú širokú škálu aktuálnych tém: vzťah našej spoločnosti k morálnym aj intelektuálnym autoritám, prehliadanie či ignorovanie niektorých skupín obyvateľstva, násilie páchané na ženách alebo starostlivosť o seniorov,“ približuje Hrnčiar inscenácie, ktoré mal festivalový týždeň uviesť v Bratislave pre verejnosť, odborné publikum a hostí zo zahraničia.
Medzinárodná odborná porota z nich mala vybrať víťaza, ktorý získa hlavnú cenu festivalu - Grand Prix. „Práve táto časť festivalu sa nebude realizovať,“ podčiarkuje organizátor. „Festival vnímam ako jedinečné miesto pre nové divadlo, mladých ľudí a živý dialóg medzi tvorcami a publikom. O to viac ma mrzí, že vám tento rok nemôžeme ponúknuť jeho plnohodnotnú podobu,“ uviedla herečka Zuzana Kronerová, čestná riaditeľka festivalu.
Jeho organizačný tím pokračuje v prípravách odborného programu pod názvom Fragmenty Novej drámy. Ako ďalej avizujú organizátori, ponúkne masterclass českého režiséra a dramatika Petra Zelenku, medzinárodnú konferenciu s názvom Divadlo a občiansky dialóg, Trojboj - finále súťaže Dráma 2025 a diskusiu s dramaturgickou radou festivalu o súčasnom divadle.
