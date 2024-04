Festival Objavte Gemer predstaví aj príbehy gotických kostolov

Rožňava 16. apríla (TASR) - Krasové planiny, príbehy gotických kostolov, miestnu kuchyňu, ale aj výrobky remeselníkov priblíži verejnosti zážitkový festival Objavte Gemer, ktorý sa uskutoční počas druhého májového víkendu. Celkovo návštevníkom ponúkne 23 rôznych zážitkov z oblasti remesiel, umenia, histórie, prírody či gastronómie. TASR o tom za organizátorov podujatia informovala Katarína Schneiderová.



"Sú návštevníci, ktorí sa chcú dozvedieť viac o histórii baníctva a ich voľbou je návšteva Domu baníckej histórie v obci Rakovnica a prechod náučným banským chodníkom nad obcou. Rodiny s deťmi uprednostnia návštevu rozprávkovej veže v Háji, zážitkové strihanie a zber levandule na farme. Pre milovníkov histórie a prírody je zároveň pripravená túra na lúky Jasovskej planiny pod dohľadom tajomných sôch anjelov," priblížila spoluorganizátorka festivalu Eva Kocanová.



Festival Objavte Gemer má za cieľ predstaviť verejnosti jednu z najstarších a najvýznamnejších kultúrnych oblastí Slovenska. Autentickosť regiónu chce návštevníkom priblížiť prostredníctvom stretnutí a rozhovorov s miestnymi ľuďmi a zážitkami podľa osobnej preferencie každého záujemcu. Okrem spoznávania histórie, prírody či umenia podujatie ponúka možnosť spoznať región aj prostredníctvom jeho tradičných chutí.



"Aj preto sme do ponuky zaradili niekoľko gastronomických zážitkov, ako sú príprava gemerských guliek, lahodnej výberovej kávy v príjemnom prostredí rodinnej firmy v Betliari, ako aj opekačku v jablkovom sade v nádhernom údolí Miglinc," dodala Kocanová.



Zážitkový festival Objavte Gemer sa uskutoční od 10. do 12. mája, pre návštevníkov je pripravený aj sprievodný program v podobe workshopu ľudových tancov z maďarských oblastí Gemera, predstavenia divadla Actores či hudobného koncertu. Festival organizuje občianske združenie Take naše v spolupráci s deviatimi partnerskými organizáciami a miestnymi ľudovými remeselníkmi.