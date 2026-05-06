Festival Ozveny Karpát ponúkne kultúru z regiónov Slovenska a Poľska
Podujatie ponúkne návštevníkom celodenný program zostavený z vystúpení detských aj dospelých folklórnych súborov a ľudových hudieb.
Autor TASR
Žilina 6. mája (TASR) - Krajské kultúrne stredisko (KRKS) v Žiline pripravuje na 6. júna folklórny festival Ozveny Karpát, ktorý prinesie do Budatínskeho parku tradičnú kultúru, hudbu, spev a tanec z regiónov Slovenska aj Poľska. Podujatie ponúkne návštevníkom celodenný program zostavený z vystúpení detských aj dospelých folklórnych súborov a ľudových hudieb. TASR o tom informoval manažér kultúry žilinského KRKS Matej Somr.
Festival otvorí dopoludňajší blok Z doliny do doliny, na ktorý nadviaže program detských folklórnych kolektívov s názvom Keď narastieme. „Popoludnie bude patriť tematickému pásmu Karpaty spájajú, v ktorom sa predstavia domáce aj zahraničné súbory vrátane poľskej kapely Jedlicki z Pewli Wielkej. Večerný program Všade dobre, doma veselo uzavrie festival vystúpeniami viacerých známych folklórnych telies,“ priblížil Somr.
Podujatie podľa jeho slov zdôrazňuje spoločné kultúrne dedičstvo karpatského regiónu a jeho aktuálny význam pre dnešnú spoločnosť. „Festival je realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce, pričom partnerským mestom projektu je Gmina Jeleśnia a ponúka priestor na stretnutie tradícií, generácií aj kultúr,“ dodal Somr.
