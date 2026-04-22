Festival paličkovanej čipky opäť spojí čipkárov z celého sveta
Festival bude zároveň oslavou 30. výročia založenia klubu Bábence Krakovany, ktorý sa dlhodobo venuje zachovávaniu a rozvoju regionálnej čipkárskej tradície.
Autor TASR
Krakovany 22. apríla (TASR) - Obec Krakovany v okrese Piešťany sa 9. a 10. mája stane centrom 11. ročníka medzinárodného festivalu paličkovanej čipky. Privíta čipkárov zo Slovenska, Česka, z ďalších európskych krajín a zo zámoria. Festival bude zároveň oslavou 30. výročia založenia klubu Bábence Krakovany, ktorý sa dlhodobo venuje zachovávaniu a rozvoju regionálnej čipkárskej tradície. Pre TASR to uviedol Matej Pisca z občianskeho združenia Bábence Krakovany.
Podujatie ponúkne možnosť spoznať rozmanitosť čipkárskeho umenia, jeho tradície aj súčasné umelecké prístupy. Podľa Piscu pribudnú aj noví účastníci. „Prichádzajú čipkári zo Slovenska či zo zahraničia, tak sa môžeme tešiť aj na Argentínu. Prvýkrát budú prítomní aj čipkári z Portugalska z Peniche, ktorí nám privezú zlatú čipku z kostola,“ uviedol.
Návštevníkov čaká aj sprievodný kultúrny program a výstavy. „Môžeme sa tešiť na folklórne súbory z Krakovian a okolia, príde aj súbor z Brna, budú tam hudobné aj moderné vystúpenia,“ priblížil. Predstavia sa folklórne súbory (FS) Žito, FS Výkvet, detský FS Krakovanček a folklórna skupina Krakovčanka. Program obohatí aj odborná prednáška o paličkovanej čipke zo Spiša, komentovaná prehliadka výstavy či módne prehliadky počas oboch dní.
Výstavy budú v kultúrnom dome, Múzeu za Krakovskú bránu aj v ďalšom výstavnom dome pri múzeu, pričom sa predstavia aj čipkári z Nemecka. Novinkou bude expozícia v Kostole sv. Gála v časti Krakovian - Strážach, kde budú vystavené liturgické a moderné paličkované čipky s náboženskou tematikou.
Podujatie je oslavou remeselnej zručnosti, tradície aj moderného dizajnu. Spája generácie aj krajiny a prináša nový pohľad na čipku ako živé umelecké médium. Podujatie finančne podporili viaceré inštitúcie a Trnavský samosprávny kraj.
