Festival paličkovanej čipky v Rožňave je venovaný gemerskej čipke
Autor TASR
Rožňava 20. novembra (TASR) - V Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave sa vo štvrtok začína v poradí už 16. ročník medzinárodného festivalu paličkovanej čipky s názvom Paličkovanie, csipkeverés, koronki. Témou aktuálneho ročníka podujatia je tylová a gemerská čipka, tohtoročný festival je aj oslavou zápisu paličkovanej čipky z Gemera do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. TASR o tom informovala Anežka Kleinová, poverená riadením Gemerského osvetového strediska (GOS).
Festival paličkovanej čipky v Rožňave sa bude konať do soboty (22. 11.), vo štvrtok je na programe registrácia účastníkov a inštalácia výstavy. Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutoční v piatok (21. 11.), počas nasledujúcich dvoch dní sú pripravené odborné prednášky, tvorivé dielne a ukážky čipkárskeho remesla. Tematicky je aktuálny ročník festivalu venovaný najmä tylovej a gemerskej čipke.
„Tylová paličkovaná čipka, pochádzajúca z oblasti Myjavskej pahorkatiny, je považovaná za najjemnejšiu a technicky najnáročnejšiu regionálnu čipku na Slovensku. Do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva bola zapísaná už v roku 2016. Jej korene siahajú do 19. storočia, keď sa v obci Krajné usadili čipkárky z českého Vamberku a odovzdali miestnym ženám svoje umenie,“ priblížilo GOS.
Súčasťou festivalu bude aj pokračovanie projektu Most, ktorý nás spája založeného v roku 2012. K medzinárodnému dielu symbolizujúcemu spoluprácu čipkárok a čipkárov bez hraníc sa pripoja majsterka ľudovej umeleckej výroby Jarmila Rybánska z Bratislavy, Antónia Sabová z Popradu, ktorá sa venuje spišskej regionálnej čipke, a Malgorzata Polubok z poľského mesta Tychy.
V Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave budú počas festivalu sprístupnené aj dve výstavy. Prezentované budú diela účastníkov festivalu, druhá výstava predstaví tvorbu členiek Klubu paličkovanej čipky pri GOS. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
