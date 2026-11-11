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Festival PAN prinesie vystúpenia umelcov z Austrálie i Južnej Ameriky
V Liptovskom Mikuláši odštartoval 33. ročník medzinárodného festivalu pantomímy a pohybových divadiel PAN.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 11. novembra (TASR) - V Liptovskom Mikuláši odštartoval 33. ročník medzinárodného festivalu pantomímy a pohybových divadiel PAN. Počas piatich dní, od stredy do nedele 15. novembra, festival prinesie vystúpenia umelcov z Austrálie, Brazílie, Česka, Argentíny a Slovenska.
Tohtoročný program festivalu v stredu otvárajú austrálski komici Umbilical Brothers. „Vo štvrtok (12. 11.) sa nám ukáže brazílske klaunské predstavenie pre deti aj dospelých. V piatok (13. 11.) máme úžasné predstavenie dvoch argentínskych umelcov Les FRIKIS, a to je šialený kabaret, pri ktorom sa budeme strašne moc smiať. Uzavrieme to v sobotu (14. 11.) galavečerom, kde sa ukážu rôzni lektori, ktorí tu učia, až nakoniec v nedeľu (15. 11.) ráno pre deti zahrá sám zakladateľ festivalu Miro Kasprzyk s premiérou ŠAŠKOooo,“ priblížil program organizátor Tomáš Kasprzyk.
Popri zavedených súťažných kategóriách - jednotlivci, dvojice, trojice, súbory, pohár improvizácie a PANart pre konzervatóriá - organizátori pridali ešte nesúťažný open stage pre poloprofesionálov, študentov vysokých škôl alebo nadšencov divadla, kde pohyb prevláda nad slovami.
Festival má tri rôzne piliere. Prvým je už spomenutý program, ktorý je inšpiratívny pre účastníkov a zároveň zábavný a zaujímavý pre lokálnych divákov. „Druhý pilier festivalu sú tvorivé dielne alebo workshopy, pretože všetci účastníci, ktorých je okolo 350, sa učia v dielňach. Máme 16 tvorivých dielní vrátane masterclass dielní svetových umelcov a všetci sa učia od pantomímy cez žonglovanie, klaunériu, akrobaciu až po ohňovú šou,“ priblížil Kasprzyk s tým, že tretím pilierom festivalu je samotné stretávanie sa a vymieňanie si informácií a skúseností.
Pantomíma je podľa organizátora veľmi živé umenie dodnes, aj keď je veľmi okrajové a veľa ľudí ho nerobí. Samotný žáner sa vyvíja od 50. rokov minulého storočia. „My už robíme viac súčasnú pantomímu, ktorá je viac herecká, je viac ľudská, väčšinou už aj bez bielej tváre, a aby sme všetkému rozumeli, už to nie je také to poetično, aj keď tam stále môže byť, ale už sme aj témami, aj tým vyjadrením bližšie k ľuďom,“ uzavrel Kasprzyk.
Tohtoročný program festivalu v stredu otvárajú austrálski komici Umbilical Brothers. „Vo štvrtok (12. 11.) sa nám ukáže brazílske klaunské predstavenie pre deti aj dospelých. V piatok (13. 11.) máme úžasné predstavenie dvoch argentínskych umelcov Les FRIKIS, a to je šialený kabaret, pri ktorom sa budeme strašne moc smiať. Uzavrieme to v sobotu (14. 11.) galavečerom, kde sa ukážu rôzni lektori, ktorí tu učia, až nakoniec v nedeľu (15. 11.) ráno pre deti zahrá sám zakladateľ festivalu Miro Kasprzyk s premiérou ŠAŠKOooo,“ priblížil program organizátor Tomáš Kasprzyk.
Popri zavedených súťažných kategóriách - jednotlivci, dvojice, trojice, súbory, pohár improvizácie a PANart pre konzervatóriá - organizátori pridali ešte nesúťažný open stage pre poloprofesionálov, študentov vysokých škôl alebo nadšencov divadla, kde pohyb prevláda nad slovami.
Festival má tri rôzne piliere. Prvým je už spomenutý program, ktorý je inšpiratívny pre účastníkov a zároveň zábavný a zaujímavý pre lokálnych divákov. „Druhý pilier festivalu sú tvorivé dielne alebo workshopy, pretože všetci účastníci, ktorých je okolo 350, sa učia v dielňach. Máme 16 tvorivých dielní vrátane masterclass dielní svetových umelcov a všetci sa učia od pantomímy cez žonglovanie, klaunériu, akrobaciu až po ohňovú šou,“ priblížil Kasprzyk s tým, že tretím pilierom festivalu je samotné stretávanie sa a vymieňanie si informácií a skúseností.
Pantomíma je podľa organizátora veľmi živé umenie dodnes, aj keď je veľmi okrajové a veľa ľudí ho nerobí. Samotný žáner sa vyvíja od 50. rokov minulého storočia. „My už robíme viac súčasnú pantomímu, ktorá je viac herecká, je viac ľudská, väčšinou už aj bez bielej tváre, a aby sme všetkému rozumeli, už to nie je také to poetično, aj keď tam stále môže byť, ale už sme aj témami, aj tým vyjadrením bližšie k ľuďom,“ uzavrel Kasprzyk.