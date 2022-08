Festival Paráda odštartuje tento víkend v Piešťanoch

Bratislava 15. augusta (TASR) - V sobotu 20. augusta sa v Piešťanoch uskutoční podujatie Paráda 2022 - prvý bezbariérový festival. Už piatykrát ho v kúpeľnom meste so svojimi partnermi organizuje Slovenský paralympijský výbor (SPV). Podujatie sa začne o 10.00 hod v areáli HS Centrum pri Sĺňave.



Ide o pokračovanie tradície PARÁDY, ktorá odštartovala v roku 2010 na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom a každoročne prilákala do tohto areálu stovky detí s rodičmi, aby sa oboznámili s paralympijskými športami a prežili príjemný deň v kruhu paralympijskej rodiny. Piešťanský "Prvý bezbariérový festival" sa premiérovo konal v roku 2018, keď sa na ňom zúčastnili medailisti zo ZPH v Pjongčangu.



V tohtoročnej edícii budú pripravené ukážky para športov, stretnutia s paralympijskými medailistami, hudobné vystúpenia, workshopy, tvorivé dielne i SPP zóna zábavy. Chýbať nebude ani výstava fotografií z predošlých dvoch paralympiád, na ktorých Slováci získali v súčte 17 medailí – 11 vlani na PH v Tokiu a 6 na marcových zimných hrách v Pekingu. Tohtoročná paráda je navyše prepojená aj s celoštátnym projektom "SME SI ROVNÍ“, ktorý ponúkne v edukačnej zóne workshopy a prednášky. Prítomní budú aj vystavovatelia zdravotníckych pomôcok.



"Tak, ako nás každý rok príjemne prekvapujete veľkým záujmom, ktorý určite podporilo aj výnimočné prostredie piešťanského Kúpeľného ostrova, túto atmosféru sa vynasnažíme preniesť aj do priestorov HS Centra, miesta paralympijskej tréningovej prípravy, kde sa vlani predstavila Paráda prvýkrát. Verím, že spoločnými silami a dobrou náladou kontinuálne nadviažeme na predošlé ročníky, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom a strávite opäť pekné chvíle v kruhu paralympijskej rodiny,“ uviedol v tlačovej správe predseda SPV Ján Riapoš.