Festival peknej hudby bude na webe

Zvolen 22. februára (TASR) - Festival peknej hudby (FPH), ktorý sa každoročne koná v starobylej Banskej Štiavnici, bude tento rok v podobe streamovacieho formátu. Festival sa uskutoční od 11. do 14. marca a bude tak určitou náhradou za tradičnú koncertnú ponuku, ktorá mala byť v júli 2020, ale z dôvodu pandémie nového koronavírusu sa neuskutočnila.



"Nechceli sme priaznivcov umenia ochudobniť o žiadny koncert pôvodného programu. Preto sme požiadali zahraničných umelcov, aby vytvorili svoje nahrávky doma, poslali nám ich a my ich ľuďom sprostredkujeme touto formou," uviedol pre TASR zakladateľ a zároveň umelecký riaditeľ festivalu Eugen Prochác.



Ľudia tak môžu každý večer vzhliadnuť koncert, ako keby sa naň vybrali do koncertnej sály. "Zrealizujeme aj jeden live stream, a to priamo zo Zvolenského zámku. Veríme, že zážitok nebude o nič menší, ako pri živom vystúpení," pripomenul umelecký riaditeľ festivalu. Mottom 21. ročníka festivalu je pocta majstrovi Romanovi Bergerovi, s prierezom jeho komornej tvorby, ktorej sa zhostia klaviristka Xénia Jarová, klarinetista Branislav Dugovič, Quartetto Istropolitana a violončelista Eugen Prochác.



Koncert s názvom Hummel a Beethoven bude zároveň oneskorenou spomienkou na minuloročné okrúhle výročie velikána hudobného klasicizmu Ludwiga van Beethovena za účasti klaviristky Jordanky Palovičovej a violistu Roberta Lakatoša. "Kuriozitou je uvedenie jeho príležitostného, ale o to vtipnejšieho diela, duetu pre violu a violončelo, ktoré autor nazval Duo pre dvoch okuliarnikov," doplnil Prochác.



Festival vznikol pôvodne ako violončelový, preto sa organizátori vracajú k formátu violončelového recitálu. Manželský pár žijúci v Paríži, ktorý si hovorí DUOforteCELLO prinesie esenciu violončelového repertoáru s kľúčovými dielami Fryderyka Chopina a Johannesa Brahmsa. Druhým účinkujúcim bude klarinetista z Talianska Nicola Bulfone. V jeho programe bude mať prím súčasná hudba, vrátane Romana Bergera. "Rakúska zostava Aureum Saxophon Quartet je zase doma v klasike i jazze," pripomenul organizátor.



FPH sa každoročne neobíde bez výtvarného umenia, svoje artefakty tento rok predstaví Stanislav Harangozó. Prevedie divákov naživo po svojom ateliéri a predstaví niektoré svoje diela.