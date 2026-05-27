< sekcia Regióny
Festival Piešťanské zábaly ponúkne 68 produkcií a viac ako 200 umelcov
Hudobný program vyvrcholí koncertom Gorana Bregoviča.
Autor TASR
Bratislava/Piešťany 27. mája (TASR) - Divadelný festival Piešťanské zábaly, ktorý sa uskutoční od 21. do 23. augusta, ponúkne 68 produkcií a viac ako 200 umelcov. Konať sa bude na viacerých miestach v Piešťanoch. Novinkou je koncertné pódium na futbalovom štadióne. Informovali o tom v stredu organizátori podujatia na tlačovej konferencii v Bratislave.
Podľa riaditeľa festivalu Daniela Čikora ponúkne podujatie 25 divadelných predstavení pre dospelých, 28 predstavení pre deti a mládež, päť koncertov a štyri sprievodné podujatia. Medzi hlavné divadelné tituly zaradili predstavenia Šťastie, Deň radosti, Moje baby, Modelky či Zlatá baňa. Festival sa podľa nich aj naďalej sústreďuje predovšetkým na komédie. V rámci divadelného workshopu Skrytina si návštevníci budú môcť vyskúšať prácu hercov.
Hudobný program vyvrcholí koncertom Gorana Bregoviča. Prezident festivalu Jozef Vajda priznal, že ide o splnenie jeho dlhoročného sna. „Keď som išiel do prvého ročníka nášho festivalu, povedal som si, že by bolo úžasné, keby sme mohli hudobné produkcie spájať s divadlom a filmom. Napadol mi hneď v prvom rade on,“ ozrejmil. Návštevníci si vypočujú aj mnoho ďalších interpretov. Súčasťou budú aj autogramiády, sprievod mestom či partnerský večer.
Organizátori zároveň predstavili prvú dámu festivalu, herečku Dianu Mórovú. „Veľmi si to vážim. Minulý rok sme tam hrali predstavenie Medzi nebom a ženou a teraz sa predstavíme novou inscenáciou, ktorá mala premiéru v marci v Prahe,“ zhrnula. Vajda ocenil jej pozitívnu energiu a vzťah publika k jej tvorbe.
Zdôraznil, že viac ako polovica programu bude bezplatná. „Všetky detské predstavenia, všetky detské workshopy a veľa hudobných produkcií si budú môcť návštevníci vychutnať s voľným vstupom,“ doplnil.
Podľa riaditeľa festivalu Daniela Čikora ponúkne podujatie 25 divadelných predstavení pre dospelých, 28 predstavení pre deti a mládež, päť koncertov a štyri sprievodné podujatia. Medzi hlavné divadelné tituly zaradili predstavenia Šťastie, Deň radosti, Moje baby, Modelky či Zlatá baňa. Festival sa podľa nich aj naďalej sústreďuje predovšetkým na komédie. V rámci divadelného workshopu Skrytina si návštevníci budú môcť vyskúšať prácu hercov.
Hudobný program vyvrcholí koncertom Gorana Bregoviča. Prezident festivalu Jozef Vajda priznal, že ide o splnenie jeho dlhoročného sna. „Keď som išiel do prvého ročníka nášho festivalu, povedal som si, že by bolo úžasné, keby sme mohli hudobné produkcie spájať s divadlom a filmom. Napadol mi hneď v prvom rade on,“ ozrejmil. Návštevníci si vypočujú aj mnoho ďalších interpretov. Súčasťou budú aj autogramiády, sprievod mestom či partnerský večer.
Organizátori zároveň predstavili prvú dámu festivalu, herečku Dianu Mórovú. „Veľmi si to vážim. Minulý rok sme tam hrali predstavenie Medzi nebom a ženou a teraz sa predstavíme novou inscenáciou, ktorá mala premiéru v marci v Prahe,“ zhrnula. Vajda ocenil jej pozitívnu energiu a vzťah publika k jej tvorbe.
Zdôraznil, že viac ako polovica programu bude bezplatná. „Všetky detské predstavenia, všetky detské workshopy a veľa hudobných produkcií si budú môcť návštevníci vychutnať s voľným vstupom,“ doplnil.