< sekcia Regióny
Festival Pohoda priniesol tento rok vyše 130 hudobných vystúpení
Kaščák tiež ocenil účasť Slovenskej akadémie vied na festivale. V centre areálu tak podľa neho vznikol mix vzdelania, vedy a umenia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trenčín 12. júla (TASR) - Tridsiaty ročník festivalu Pohoda, ktorý trval od stredy (8. 7.) do soboty (11. 7.), navštívilo 35.000 ľudí. Priniesol viac ako 130 hudobných vystúpení a 270 programových aktivít. Na tlačovej konferencii o tom informovali šéf Pohody Michal Kaščák a PR manažér festivalu Lukáš Grešš. Bezpečnosť na festivale bola podľa Kaščáka bezproblémová.
„Toto bol určite ďalší najlepší ročník Pohody. Myslím si to na základe toho, čo sme tu štyri dni zažívali,“ skonštatoval Kaščák. Spomenul koncerty The Cure, Gorillaz či The Pordigy. Je rád, že sa konečne na tretí pokus podarilo vystúpenie speváčky Lykke Li, ktorá mala vystúpiť v roku 2019 či počas pandémie. Za silné tiež označil vystúpenie folklórneho súboru Lúčnica či islandskej speváčky Hildur Guonadóttir, ktorú sprevádzal viac ako 30-členný orchester.
Kaščák tiež ocenil účasť Slovenskej akadémie vied na festivale. V centre areálu tak podľa neho vznikol mix vzdelania, vedy a umenia. „Som rád, že sa aj veda a zodpovedný prístup k informáciám, faktom a vedeckým poznatkom dostali do centra Pohody. Možno by sme si niekedy mysleli, že niektoré veci už nemusíme znova vysvetľovať, že toto vysvetlila história za nás, ale všetci vidíme, že je to potrebné,“ poznamenal.
Grešš poukázal aj na navýšenie kapacity areálu o desať percent, ktorá organizátorom umožnila urobiť v ňom úpravy. Tie sa podľa neho ukázali ako kľúčové. Na základe úprav došlo napríklad k rozšíreniu kempov, presunu zdravotného strediska, toaliet či spŕch. Posunul sa aj hlavný stage, vďaka čomu došlo k vylepšeniu zvuku, dodal Grešš. „Ten areál to z môjho pohľadu zvládol úplne fantasticky,“ podotkol Kaščák. Zároveň tvrdí, že len do kempového areálu naviezli 90.000 litrov vody, ktorá bola priebežne počas celého festivalu dopĺňaná.
K ďalšiemu ročníku Kaščák uviedol, že nechystajú radikálne zmeny. Spoliehajú sa tiež na prísľub šéfa Leteckých opravovní Trenčín, že festival bude môcť na letisku pokračovať. Podľa organizátorov sa zároveň do nedele 12.00 h predal rekordný počet vstupeniek na rok 2027, a to vyše 8000.
Kaščák zatiaľ počíta s klasickým trojdňovým festivalom, neplánujú pridať extra deň, ako to bolo tento rok. „Neplánujeme to zatiaľ robiť ako zvyk. Budeme to robiť len ako realizáciu na možnosti, ktoré vyvstanú zo stretnutia s agentúrami, ktoré prebiehajú vždy v septembri,“ povedal šéf Pohody. Potvrdil, že na ďalší rok majú rozrobených viacero kapiel a umelcov.
„Toto bol určite ďalší najlepší ročník Pohody. Myslím si to na základe toho, čo sme tu štyri dni zažívali,“ skonštatoval Kaščák. Spomenul koncerty The Cure, Gorillaz či The Pordigy. Je rád, že sa konečne na tretí pokus podarilo vystúpenie speváčky Lykke Li, ktorá mala vystúpiť v roku 2019 či počas pandémie. Za silné tiež označil vystúpenie folklórneho súboru Lúčnica či islandskej speváčky Hildur Guonadóttir, ktorú sprevádzal viac ako 30-členný orchester.
Kaščák tiež ocenil účasť Slovenskej akadémie vied na festivale. V centre areálu tak podľa neho vznikol mix vzdelania, vedy a umenia. „Som rád, že sa aj veda a zodpovedný prístup k informáciám, faktom a vedeckým poznatkom dostali do centra Pohody. Možno by sme si niekedy mysleli, že niektoré veci už nemusíme znova vysvetľovať, že toto vysvetlila história za nás, ale všetci vidíme, že je to potrebné,“ poznamenal.
Grešš poukázal aj na navýšenie kapacity areálu o desať percent, ktorá organizátorom umožnila urobiť v ňom úpravy. Tie sa podľa neho ukázali ako kľúčové. Na základe úprav došlo napríklad k rozšíreniu kempov, presunu zdravotného strediska, toaliet či spŕch. Posunul sa aj hlavný stage, vďaka čomu došlo k vylepšeniu zvuku, dodal Grešš. „Ten areál to z môjho pohľadu zvládol úplne fantasticky,“ podotkol Kaščák. Zároveň tvrdí, že len do kempového areálu naviezli 90.000 litrov vody, ktorá bola priebežne počas celého festivalu dopĺňaná.
K ďalšiemu ročníku Kaščák uviedol, že nechystajú radikálne zmeny. Spoliehajú sa tiež na prísľub šéfa Leteckých opravovní Trenčín, že festival bude môcť na letisku pokračovať. Podľa organizátorov sa zároveň do nedele 12.00 h predal rekordný počet vstupeniek na rok 2027, a to vyše 8000.
Kaščák zatiaľ počíta s klasickým trojdňovým festivalom, neplánujú pridať extra deň, ako to bolo tento rok. „Neplánujeme to zatiaľ robiť ako zvyk. Budeme to robiť len ako realizáciu na možnosti, ktoré vyvstanú zo stretnutia s agentúrami, ktoré prebiehajú vždy v septembri,“ povedal šéf Pohody. Potvrdil, že na ďalší rok majú rozrobených viacero kapiel a umelcov.