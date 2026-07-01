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Festival Pohoda privíta rekordný počet návštevníkov, bude o deň dlhší
Parkovisko otvárajú pre verejnosť v stredu o 10.00 h, brány festivalu otvoria pre návštevníkov o 12.00 h. Areál bude nonstop otvorený až do nedele (11. 7.) do 12.00 h.
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 1. júla (TASR) - Na trenčianskom letisku finišujú prípravy na jubilejný 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda (8. - 11. 7.). Prinesie rekordný počet návštevníkov, bude trvať o jeden deň dlhšie a v areáli festivalu čaká na návštevníkov niekoľko noviniek. V stredu o tom informoval riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
„Vstupenky sme vypredali v rekordnom čase, vypredali sme už aj navýšenú kapacitu vstupeniek. V kontexte súčasnej situácie v kultúre na Slovensku je to potešiteľná správa, veľmi si to vážime. Začíname v stredu (8. 7.) so skupinou The Cure. Je to extra deň a darček k 30. výročiu Pohody,“ zdôraznil Kaščák s tým, že voľné vstupenky sú už iba na extra deň.
Ako dodal, počas štyroch festivalových dní zaznie tradičná hudba, klasika, punk, techno a hudba z celého sveta. Po vypredaní kapacity organizátori podľa neho zastavili predaj lístkov, pristúpili k niektorým úpravám v areáli letiska.
Na festivale podľa neho vystúpia obrovské hviezdy ako The Cure, Gorillaz, Lykke Li či The Prodigy, ktorí na Pohode oslavovali aj 20. výročie festivalu a ich koncert v roku 2005 patril medzi pamätné koncerty festivalu.
„Rozšírili sme priestory okolo hlavného pódia, rozšírili sme aj všetky koridory. Pohoda vždy zodpovedne pristupuje k tomu, aby priestor pre ľudí bol veľkorysý. Jednotlivé zóny sú rozšírené, sú posunuté trochu ďalej od seba, zvýšili sme počet WC, sanitárnych vecí, cisterien s pitnou vodou. Celý areál sa pripravuje na to, že tu bude viac ľudí. Verím, že ľudia sa budú cítiť rovnako dobre, ako keď ich tu bolo o niečo menej,“ doplnil organizátor festivalu.
Parkovisko otvárajú pre verejnosť v stredu o 10.00 h, brány festivalu otvoria pre návštevníkov o 12.00 h. Areál bude nonstop otvorený až do nedele (11. 7.) do 12.00 h.
Multižánrový festival Pohoda bude na trenčianskom letisku pokračovať aj v roku 2027. V stredu o tom informoval riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
„Intenzívne sme rokovali s Leteckými opravovňami Trenčín. V utorok (30. 6.) sme dostali rozhodnutie, že festival bude pokračovať aj v roku 2027. Bolo tam niekoľko bodov, na ktorých sme sa nevedeli dohodnúť, Myslím si, že sme pristúpili k takej podobe, ktorá garantuje Pohode to, aby mohla zostať slobodným festivalom, ktorý je slobodný nielen tým, kto na Pohode hrá, účinkuje, ale aby si zachovala aj svoju umeleckú slobodu a slobodu vyjadrovať sa k spoločenským témam,“ doplnil Kaščák.
Ako dodal, ešte nemajú podpísanú s Leteckými opravovňami zmluvu, ale informácie, ktoré dostali od riaditeľa Leteckých opravovní Trenčín, sú podľa neho v podstate schválením, že o tom môžu organizátori informovať.
„Vstupenky sme vypredali v rekordnom čase, vypredali sme už aj navýšenú kapacitu vstupeniek. V kontexte súčasnej situácie v kultúre na Slovensku je to potešiteľná správa, veľmi si to vážime. Začíname v stredu (8. 7.) so skupinou The Cure. Je to extra deň a darček k 30. výročiu Pohody,“ zdôraznil Kaščák s tým, že voľné vstupenky sú už iba na extra deň.
Ako dodal, počas štyroch festivalových dní zaznie tradičná hudba, klasika, punk, techno a hudba z celého sveta. Po vypredaní kapacity organizátori podľa neho zastavili predaj lístkov, pristúpili k niektorým úpravám v areáli letiska.
Na festivale podľa neho vystúpia obrovské hviezdy ako The Cure, Gorillaz, Lykke Li či The Prodigy, ktorí na Pohode oslavovali aj 20. výročie festivalu a ich koncert v roku 2005 patril medzi pamätné koncerty festivalu.
„Rozšírili sme priestory okolo hlavného pódia, rozšírili sme aj všetky koridory. Pohoda vždy zodpovedne pristupuje k tomu, aby priestor pre ľudí bol veľkorysý. Jednotlivé zóny sú rozšírené, sú posunuté trochu ďalej od seba, zvýšili sme počet WC, sanitárnych vecí, cisterien s pitnou vodou. Celý areál sa pripravuje na to, že tu bude viac ľudí. Verím, že ľudia sa budú cítiť rovnako dobre, ako keď ich tu bolo o niečo menej,“ doplnil organizátor festivalu.
Parkovisko otvárajú pre verejnosť v stredu o 10.00 h, brány festivalu otvoria pre návštevníkov o 12.00 h. Areál bude nonstop otvorený až do nedele (11. 7.) do 12.00 h.
Festival Pohoda bude na trenčianskom letisku pokračovať aj v roku 2027
Multižánrový festival Pohoda bude na trenčianskom letisku pokračovať aj v roku 2027. V stredu o tom informoval riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
„Intenzívne sme rokovali s Leteckými opravovňami Trenčín. V utorok (30. 6.) sme dostali rozhodnutie, že festival bude pokračovať aj v roku 2027. Bolo tam niekoľko bodov, na ktorých sme sa nevedeli dohodnúť, Myslím si, že sme pristúpili k takej podobe, ktorá garantuje Pohode to, aby mohla zostať slobodným festivalom, ktorý je slobodný nielen tým, kto na Pohode hrá, účinkuje, ale aby si zachovala aj svoju umeleckú slobodu a slobodu vyjadrovať sa k spoločenským témam,“ doplnil Kaščák.
Ako dodal, ešte nemajú podpísanú s Leteckými opravovňami zmluvu, ale informácie, ktoré dostali od riaditeľa Leteckých opravovní Trenčín, sú podľa neho v podstate schválením, že o tom môžu organizátori informovať.