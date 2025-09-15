< sekcia Regióny
Festival pohybu v Prešove priblíži deťom šport zábavnou formou
Podujatie sa uskutoční od 14.00 do 17.00 h pri fontáne pred obchodným centrom na Sídlisku 2.
Autor TASR
Prešov 15. septembra (TASR) - Motivovať deti k aktívnemu pohybu a zdravému životnému štýlu prostredníctvom zábavných a rôznorodých pohybových aktivít je cieľom Festivalu pohybu v Prešove, ktorý je naplánovaný na utorok (16. 9.). Informuje o tom mesto Prešov na svojej webovej stránke.
Podujatie sa uskutoční od 14.00 do 17.00 h pri fontáne pred obchodným centrom na Sídlisku 2. Organizujú ho športový klub, centrum voľného času (CVČ) a tamojšie fitnescentrum, pričom k dispozícii budú rôzne športové stanovištia. Zapojiť sa bude možné aj do aktivít ABC CVČ, ktoré predstaví svoje krúžky - napríklad športovú prípravu, zumbu, džudo či mažoretky. Medzi jednotlivými aktivitami bude tiež športový cheerleading vrátane dvíhaných prvkov a akrobacie. Program fitnescentra zas prinesie jumping na trampolínach a kruhový tréning.
„Návštevníci sa môžu stretnúť s trénermi a členmi rôznych tímov a zašportovať si s nimi. Súčasťou festivalu bude aj cheerleading, ktorý sa nedávno zaradil medzi olympijské športy. Festival poskytne možnosť spoznať rôzne športové disciplíny a možno deti objavia takú, ktorá ich nadchne a budú sa jej chcieť venovať pravidelne,“ uviedla vedúca športového klubu ABC Cheerleaders Miroslava Petro.
Okrem športových aktivít bude pre deti pripravený aj zábavný program, maľovanie na tvár či tombola. Vstup na podujatie je voľný.
