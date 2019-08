Festival Pomišaj je zameraný na rôzne ekologické témy

Vzorový komunitný kompostér, ktorý poskladajú v rámci podujatia, osadia na Baštovej ulici. Bude slúžiť pre 12 kompostujúcich obyvateľov.

Prešov 8. augusta (TASR) – V rámci komunitného festivalu Pomišaj, ktorý sa koná vo štvrtok v Prešove, pribudne v meste prvý komunitný kompostér. Bude slúžiť pre 12 obyvateľov mesta. Organizátori podujatia si pre návštevníkov pripravili viacero sprievodných aktivít zameraných na osvetu o udržateľnom spôsobe života vrátane prednášok na environmentálne témy.



"Máme tu informácie o prírodnom pohrebníctve, prírodnom turizme, bezobalovom živote v školách a domácnostiach. Venujeme sa tiež témam, ako sú zeleň v meste, včely v meste, takže z každého rožka troška. Deti si môžu vyrobiť eko bublifuk, budú vyrábať semienkové gule, čiže môžu takto niečo zasadiť. Dospelí môžu vyrábať vrecúška zo záclon na nákup zeleniny a ovocia. Budeme vyrábať odličovacie tampóny a takisto budeme pozorovať život včiel,“ uviedla pre TASR spoluorganizátorka podujatia Alena Musilová.



Jednou z tém, ktorej sa na festivale venujú, je ekologické pohrebníctvo. "Vytvárajú sa už cintoríny, kde sa pochovávajú ľudia v rozložiteľných obaloch, prípadne spopolnení, keď sa telo vracia naspäť do prírody," vysvetlila Musilová.



Vzorový komunitný kompostér, ktorý poskladajú v rámci podujatia, osadia na Baštovej ulici. Bude slúžiť pre 12 kompostujúcich obyvateľov. V meste sú podľa spoluorganizátorky podujatia Laury Martinkovej vytvorené ďalšie štyri komunity, ktoré sa zapoja do kompostovania.



"Komunitné kompostovanie funguje tak, že sa nájde komunita ľudí, ktorí sa rozhodnú, že nechcú svoj biologický odpad vyhadzovať do klasického koša, odkiaľ putuje na skládku odpadov. Biologický odpad si skladujú u seba doma do nejakého vedierka a potom ho vyhadzujú do komunitného kompostéra," povedala Martinková.



Prešovčanka Jana Kadaňková vyrába vrecká na ovocie a zeleninu zo starých záclon, ktoré by v domácnostiach mali nahradiť jednorazové plastové vrecúška. Ako povedala, počas nakupovania sa jej stáva, že ju ľudia oslovujú s tým, že majú záujem o takéto vrecká.



"Dnes majú možnosť si ich tu ušiť. Počet vyrobených vreciek závisí od veľkosti záclony. Jedno vrecko má rozmer približne 30 x 35 centimetrov. Môže byť rôzne veľké, závisí od zvyškov záclon. Na oriešky použijete malé a na zemiaky veľké vrecko," dodala Kadaňková.



Organizátori si pre návštevníkov festivalu, ktorý potrvá do 20.00 h pripravili aj kultúrny program a rôzne aktivity pre najmenších.