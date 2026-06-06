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Festival pouličného umenia prináša deň plný hudby, tanca a kreativity

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Súčasťou festivalu budú aj tvorivé dielne. Chýbať nebude ani handmade trh s originálnymi výrobkami a ručne vytvorenými doplnkami.

Autor TASR
Bratislava/Pezinok 6. júna (TASR) - Festival pouličného umenia prináša v sobotu do Pezinka opäť deň plný hudby, tanca a kreativity. Na Radničnom námestí sa opäť stretnú umelci, hudobníci, tanečníci aj divadelníci, aby návštevníkom ponúkli jedinečný umelecký zážitok pod holým nebom. Informuje o tom mesto Pezinok na svojom webe.

Festival ponúkne pestrý program plný pouličného umenia, rytmu, pohybu a zábavy. Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenia, ktoré prinesú energiu, fantáziu a neopakovateľnú atmosféru priamo do centra mesta,“ pozývajú organizátori.

Súčasťou festivalu budú aj tvorivé dielne. Chýbať nebude ani handmade trh s originálnymi výrobkami a ručne vytvorenými doplnkami.
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