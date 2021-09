Festival Prešov číta rád predstaví na besedách aj publicistov a cestov

Prešov 19. septembra (TASR) – Literárny festival Prešov číta rád pripravila aj tento rok prešovská Krajská knižnica Pavla Országha Hviezdoslava. V programe 16. ročníka, ktorý sa koná od stredy do piatka (22. - 24. 9.), ponúka besedy o literatúre s domácimi aj zahraničnými hosťami.



„Veríme, že pandemická situácia nám plány nenaruší a my sa spolu budeme môcť stretnúť pri besedách o dobrej, pútavej literatúre,“ uviedla riaditeľka krajskej knižnice Iveta Hurná.



Dopoludnia sa jednotliví hostia stretnú so žiakmi základných a stredných škôl. „Cieľom našich besied a festivalu vôbec je predstaviť mladej generácii čitateľov nielen spisovateľov, ale aj šedé eminencie literatúry. Napríklad vydavateľov, editorov, prekladateľov, ktorí stoja pri zrode knihy, no ich mená či náplň práce ostáva často skrytá pohľadom čitateľskej obce,“ priblížila Tatiana Hudačková z projektového a marketingového oddelenia knižnice. Tento rok sa podľa nej zamerali na publicistov a cestovateľov píšucich o svojich zážitkoch z rôznych kútov Zeme.



Pre verejnosť je v stredu pripravený Publicisticko-cestovateľský večer, vo štvrtok Literárny večer v priestoroch Divadla Alexandra Duchnoviča s moderátorom Dadom Nagyom a v piatok beseda s kultúrnym publicistom a autorom cestopisov Jiřím Peňásom. Sprievodným podujatím budú vernisáž ilustrácií Juraja Vačka a odovzdávanie ocenení Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja (PSK) 2020.



Medzi hosťami sú napríklad aj český publicista Petr Minařík, poľský novinár a prekladateľ Tomasz Grabiňski a spisovateľka a reportérka Katarzyna Boni. Zo Slovenska to budú spoluautor komiksového románu Štefánik Michal Baláž, zakladateľ slovenskej Slam Poetry Tomáš Straka, spisovateľka Petra Nagyová-Džerengová, sinologička Dominika Sakmárová alebo laureát ceny Kniha roka PSK Rastislav Puchala.