Festival príbehov v Trenčíne ponúka nazrieť do sveta tvorcov

Trenčín 20. septembra (TASR) - Možnosť nazrieť do kreatívneho sveta tvorcov príbehov - básnikov, spisovateľov, ilustrátorov či prekladateľov ponúka od piatka do nedele (22. 9.) nultý ročník Festivalu príbehov v Trenčíne. Informoval o tom Dominik Antal z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



Festival príbehov, ktorý je sprievodným podujatím projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026, sa uskutoční v priestoroch kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK - Verejnej knižnici Michala Rešetku (VKMR), Galérii Miloša Alexandra Bazovského (GMAB), ale i v trenčianskej synagóge.



"Festival príbehov je pilotným programom k podujatiam, ktoré sa majú konať v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. Interne to nazývame skúškou, ako budú Trenčania reagovať na zhustený víkend popretkávaný podujatiami v meste Trenčín," uviedla vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb VKMR Sylvia Fabová.



Festival príbehov je súčasťou projektu Kultúra spája - Treb viac kultúry, ktorý prepája aktivity partnerských organizácií z nórskeho mesta Bod a Kreatívneho inštitútu Trenčín. Je financovaný z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska. Mesto Bod je jedným z troch úradujúcich európskych hlavných miest kultúry.



Otváracie podujatie iniciatívy Kultúra spája - Treb viac kultúry je na programe v trenčianskej synagóge v piatok o 19.00 h. V ponuke festivalu sú autorské čítania, vernisáž výstavy ilustrátorov, prednáška o katoch a bosorkách, diskusia o kontroverznom Knutovi Hamsunovi, po ktorom je pomenovaný nórsky festival, či inscenované čítanie v divadle a workshop o tvorbe audiokníh.