Festival Pride Košice 2024 vyvrcholí sprievodom ulicami centra mesta

Košice 24. augusta (TASR) - Hlavným Pride dňom a sprievodom ulicami centra mesta vyvrcholí v sobotu podujatie Pride Košice 2024. Niekoľkodňový festival so sprievodným programom sa v Košiciach začal 17. augusta a potrvá do nedele (25. 8.). Nosnou myšlienkou aktuálneho ročníka je oslava a vyzdvihnutie jedinečnosti každého človeka.



Podľa riaditeľa Pride Košice Róberta Furiela je potrebné neustále si pripomínať, že má zmysel bojovať za to, aby kvír ľudia zažívali rešpekt, prijatie a rovnoprávnosť. "Kým tu budú Pride festivaly, žiadna hrádza proti ´progresivizmu´ na Slovensku nevznikne, lebo Pride a ľudia v ňom sú živým dôkazom, že aj na Slovensku sa veci hýbu dopredu. Pomaly, ale predsa," povedal Furiel.



V dnešnej dobe je Pride podľa jeho slov čoraz dôležitejší. "Je to priestor radosti, lásky a dúhy, kam môžu nielen LGBTI+ ľudia prísť načerpať trochu svetla, aby vydržali po celý rok," doplnil Furiel.



Hlavný festivalový deň sa koná v Kasárňach Kulturparku. Areál je otvorený od predpoludnia a Pride sprievod vyrazí do košických ulíc o 13.30 h. Počas celého dňa sú v areáli rôzne tvorivé a kultúrne akcie. Návštevníci sa môžu tiež zoznámiť s prácou rôznych neziskových organizácií.



Po návrate sprievodu do Kasární Kulturparku vystúpi speváčka Sisa Fehér a kapely Billy Barman, Youniverse a Noční jazdci. Popoludní bude o stave práv LGBTI+ ľudí na Slovensku diskutovať sociologička Silvia Porubänová, výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva, a právnička Lucia Berdisová. Večer bude už tradične patriť drag show QueerTime a na afterpárty zahrajú MC Zuzči & Barbara a DJ Queen B.



Pride Košice organizuje občianske združenie Saplinq, ktoré sa venuje rozvoju a posilňovaniu LGBTI+ komunity na Slovensku. Okrem iného prevádzkuje aj komunitné a poradenské centrum pre LGBTI+ ľudí Prizma Košice.