Festival Prienik IV ponúkne sledovanie perzeidov či koncerty

Košice 13. augusta (TASR) – Sledovanie perzeidov, koncerty či workshopy budú súčasťou ďalšieho ročníka dvojdňového multižánrového festivalu Prienik. Jeho začiatok na streche Výmenníka Važecká v Košiciach je naplánovaný na piatok o 17.00 h. Pre TASR to za občianske združenie (OZ) Umčo povedala Dominika Nazarejová.



„Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s vesmírom a pozorovať perzeidy. Zároveň sa budú môcť zapojiť do širokého spektra aktivít. Myšlienkou samotného OZ je šíriť umenie medzi bežnými ľuďmi a ukázať im spôsoby 'umenia na kolene'. Tomu je prispôsobený aj program,“ uviedla.



Pripomenula, že Prienik IV vznikol na oslavu meteorického roja, ktorý je voľným okom viditeľný približne v polovici augusta, čomu prispôsobujú aj termín konania festivalu. V rámci neho bude k dispozícii aj hvezdársky teleskop, chýbať nebude ani výklad k jednotlivým objektom.



Na festivale bude mať silné zastúpenie aj lokálna umelecká scéna. „Dávame priestor mladým umelcom, no zároveň návštevníkom ponúkame možnosť zúčastniť sa rozličných remeselných workshopov s odbornými lektormi,“ uviedla Nazarejová s tým, že kým je prvý deň programu viac hudobný, sobota (14. 8.) je zameraná prevažne na rodiny s deťmi. Pripravený bude napríklad legomat či linotlačiarenský workshop. Popritom sa budú čítať rozprávky pre deti. Záujemcovia sa tiež budú môcť zapojiť do výroby amuletov.



Festival sa začína v piatok o 17.00 h a pokračuje v sobotu od 15.00 h. Vstup na podujatie je voľný.