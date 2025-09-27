< sekcia Regióny
Festival Pro Musica Nostra Gemeriensi sa začína koncertom v Rožňave
Rožňava 27. septembra (TASR) - V Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave sa v sobotu začína medzinárodný festival klasickej hudby s názvom Pro Musica Nostra Gemeriensi. Podujatie v nasledujúcich dňoch prinesie i koncerty v ďalších siedmich historických pamiatkach Gemera, Malohontu a Novohradu. TASR o tom informovalo Hudobné centrum, ktoré festival organizuje.
Do regiónov Gemer, Malohont a Novohrad sa festival Pro Musica Nostra vracia piatykrát, do nasledujúcej soboty (4. 10.) sa verejnosti predstavia domáci i zahraniční umelci a telesá. „Zámerom festivalu zostáva úsilie podporiť vzájomne oblasti historicko-architektonického dedičstva a klasickej hudby, sprítomniť svet včerajška a v umeleckom zážitku rozvažovať o priestore a čase,“ uviedol riaditeľ Hudobného centra Igor Valentovič.
Festival klasickej hudby organizovaný v kultúrnych pamiatkach sa na Gemeri začne v sobotu o 18.00 h v Rožňave. V katedrále sa predstaví huslista Ivan Ženatý, ktorý uvedie diela Johanna Sebastiana Bacha pre sólové husle. V nedeľu (28. 9.) bude festival pokračovať v gotickom kostole v Plešivci koncertom akordeonistu Jakuba Jedlinského a husľového virtuóza Pavla Fischera.
V nasledujúcich dňoch festival zavíta aj do gotického kostola v Kraskove, kde v pondelok (29. 9.) v podaní sopranistky Andrey Vizvári, basbarytonistu Gustáva Beláčka s organovým sprievodom Waclawa Golonku zaznie v rôznych verziách domácich i svetových skladateľov Modlitba k Panne Márii. Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave zas v utorok (30. 9.) privíta slovenský komorný súbor Banda pod vedením Sama Smetanu.
V stredu (1. 10.) sa v evanjelickom kostole v Koceľovciach predstaví poľské vokálne kvarteto kvarteto Art4, v kultúrno-vzdelávacom centre Litterra v Revúcej vo štvrtok (2. 10.) zaznie v podaní sláčikového súboru Spectrum Quartett so speváčkou Simonou Hulejovou i tvorba Eugena Suchoňa. V piatok (3. 10.) sa festival presunie do Lučenca, kde sa v priestoroch synagógy predstaví české violončelové kvarteto Cello Republic.
Záverečný koncert aktuálneho ročníka festivalu Pro musica Nostra Gemeriensi sa uskutoční v sobotu (4. 10.) v gotickom kostole v Rimavskom Brezove. „Večer bude patriť velikánom českej hudby, Bedřichovi Smetanovi a Antonínovi Dvořákovi. Ich nesmrteľné cykly Má vlast a Slovanské tance zaznejú v jedinečných úpravách pre dve harfy v podaní svetovo uznávanej harfistky Jany Bouškovej a výnimočnej srbskej umelkyne Minje Stojanovič,“ doplnili organizátori.
