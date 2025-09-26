< sekcia Regióny
Festival Pro Musica Nostra otvorí koncert na Nitrianskom hrade
Druhý koncert festivalu sa bude konať v sobotu 27. septembra v románskom kostolíku sv. Juraja v Kostolanoch pod Tribečom.
Autor TASR
Nitra 26. septembra (TASR) - Koncert českého huslistu Ivana Ženatého v katedrále na Nitrianskom hrade otvorí v piatok 26. septembra festival Pro Musica Nostra Nitriensi. Ako informovali organizátori z Hudobného centra, koncerty klasickej hudby sa budú na rôznych miestach nitrianskeho regiónu konať do 5. októbra.
Druhý koncert festivalu sa bude konať v sobotu 27. septembra v románskom kostolíku sv. Juraja v Kostolanoch pod Tribečom. Vystúpi na ňom mezzosopranistka Terézia Kružliaková a basbarytón Gustáv Beláček zo Slovenska s poľským organistom Wacławom Golonkom. Program festivalu bude pokračovať 28. septembra koncertom v Kostole sv. Petra a Pavla v Komjaticiach, na ktorom sa predstaví zoskupenie Spectrum Quartet.
Poľovnícky kaštieľ v Palárikove bude 29. septembra hostiť české Jefisduo tvorené huslistom Pavlom Fischerom a akordeonistom Jakubom Jedlinským. Koncert v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v Nových Zámkoch sa bude konať 30. septembra a vystúpi na ňom Vokálne kvarteto ART4 z Poľska.
V Prachárni sv. Barbory v komárňanskej Novej pevnosti zaznie klasická hudba 2. októbra v podaní českého komorného súboru Cello Republic. O deň neskôr, 3. októbra, vystúpi v Synagóge v Šuranoch slovenský komorný súbor Banda. Záverečné vystúpenie festivalu bude 5. októbra v Zámku Belá patriť harfistkám Jane Bouškovej z Česka a Minji Stojanovič zo Srbska.
Festival Pro Musica Nostra je medzinárodný hudobný festival, ktorý sa každoročne koná v rôznych mestách na Slovensku s účasťou slovenských i zahraničných umelcov. Jednotlivé koncerty sa konajú vo vybraných historických pamiatkach. „Cieľom festivalu je prezentácia klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni a sprostredkovanie jedinečného vizuálneho zážitku z priestorov pamiatok,“ doplnili organizátori.
Druhý koncert festivalu sa bude konať v sobotu 27. septembra v románskom kostolíku sv. Juraja v Kostolanoch pod Tribečom. Vystúpi na ňom mezzosopranistka Terézia Kružliaková a basbarytón Gustáv Beláček zo Slovenska s poľským organistom Wacławom Golonkom. Program festivalu bude pokračovať 28. septembra koncertom v Kostole sv. Petra a Pavla v Komjaticiach, na ktorom sa predstaví zoskupenie Spectrum Quartet.
Poľovnícky kaštieľ v Palárikove bude 29. septembra hostiť české Jefisduo tvorené huslistom Pavlom Fischerom a akordeonistom Jakubom Jedlinským. Koncert v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v Nových Zámkoch sa bude konať 30. septembra a vystúpi na ňom Vokálne kvarteto ART4 z Poľska.
V Prachárni sv. Barbory v komárňanskej Novej pevnosti zaznie klasická hudba 2. októbra v podaní českého komorného súboru Cello Republic. O deň neskôr, 3. októbra, vystúpi v Synagóge v Šuranoch slovenský komorný súbor Banda. Záverečné vystúpenie festivalu bude 5. októbra v Zámku Belá patriť harfistkám Jane Bouškovej z Česka a Minji Stojanovič zo Srbska.
Festival Pro Musica Nostra je medzinárodný hudobný festival, ktorý sa každoročne koná v rôznych mestách na Slovensku s účasťou slovenských i zahraničných umelcov. Jednotlivé koncerty sa konajú vo vybraných historických pamiatkach. „Cieľom festivalu je prezentácia klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni a sprostredkovanie jedinečného vizuálneho zážitku z priestorov pamiatok,“ doplnili organizátori.