Festival Pucung prinesie aktuálne témy z oblasti boja proti korupcii

Košice 26. apríla (TASR) - Multižánrový protikorupčný festival Pucung v piatok a sobotu (26. a 27. 4.) prinesie do Košíc aktuálne témy z oblasti boja proti korupcii, ako aj diskusie o tom, akú úlohu zohrávajú pri obrane demokracie kultúra, mladí ľudia či influenceri. Jeho súčasťou bude opäť aj zábava a hudobný program. TASR o tom z Nadácie Zastavme korupciu informoval Norbert Chomistek. Program festivalu sa začne v piatok o 19.00 h v Kasárňach/Kulturparku.



Heslom v poradí siedmeho ročníka festivalu bude 'Patríme na západ'. "Sme presvedčení, že väčšina ľudí na Slovensku si želá žiť v demokratickej a slobodnej spoločnosti, hoci aktuálne sa od tohto cieľa skôr vzďaľujeme. Práve preto je podľa nás táto téma mimoriadne aktuálna," uviedla riaditeľka nadácie Zuzana Petková.



V programe sa v rámci diskusie predstavia napríklad europrokurátor Juraj Novocký či sociologička a bývalá premiérka Iveta Radičová. Na festivale vystúpia aj osobnosti občianskej spoločnosti z Poľska a Maďarska. Bývalí prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus, Michal Šúrek a Ladislav Masár v samostatnej diskusii zas porozprávajú, čo robia teraz a ako vidia vyšetrovanie veľkých káuz do budúcna.



"Úlohu kultúry pri ochrane demokratického štátu rozoberú exministerka Silvia Hroncová, riaditeľka Východoslovenskej galérie Dorota Kenderová a Július Barczi, riaditeľ aukčnej spoločnosti SOGA. Ako môžu budúcnosť Slovenska ovplyvniť mladí bude zas témou diskusie so Zuzanou Hozlárovou, Marekom Janigom a Jurajom Foltínom," spresnil Chomistek.



Festival ponúkne napríklad aj stand-upy či výstavu s dražbou. Headlinerom hudobného programu bude skupina Medial Banana.