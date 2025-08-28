< sekcia Regióny
Festival Punkáči deťom ponúkne vystúpenia 40 kapiel aj zo zahraničia
Domácu scénu zastúpia mená ako Načo Názov, Catastrofy, Adacta, Odpad, Nekultúra či Bratislavské dievčatá.
Autor TASR
Trenčín 28. augusta (TASR) - Festival Punkáči deťom opäť ponúkne hudobné vystúpenia viac ako 40 kapiel z domova a zahraničia, sprievodný program i komunitný rozmer - časť výťažku zo vstupného pôjde deťom v núdzi. Štrnásty ročník benefičného podujatia bude hostiť kemping Opatovce pri Trenčíne od štvrtka do soboty (30. 8.). TASR o tom za festival informoval Andrej Siget.
„Na hlavnom pódiu Punk for Children aj na menšom United Stage sa vystriedajú žánre od punkrocku, rocku, hardcore, crustu a metalu až po ska či rockabilly. Tento rok sa predstavia napríklad legendárni Evil Conduct, české punkové stálice E!E, Totální nasazení, Houba či Punk Floid, ďalej Polemic, nórska hardrocková smršť The Carburetors alebo kanadská oi! speváčka Jenny Woo,“ načrtol Siget.
Domácu scénu podľa neho zastúpia silné mená ako Načo Názov, Catastrofy, Adacta, Odpad, Nekultúra či Bratislavské dievčatá. Na United Stage sa okrem koncertov uskutočnia aj projekcie dokumentov, cestovateľská prednáška Tomáša Pastierika, stand-up show Mateja Makovického a Vlada Mikuláša, slam poetry a Holova talkshow Podzemé klebety o klubovej scéne. Večery uzavrú afterparty.
„Festival nie je len o hudbe. V Antistresovej zóne, ktorú pripravuje kolektív Bratři v trenkách, si návštevníci môžu vyskúšať netradičné hry a zapojiť sa aj do majstrovstiev sveta v pukaní bublinkovej fólie,“ doplnil Siget. Súčasťou programu je podľa neho tiež detský kútik a rôzne aktivity pre deti aj dospelých.
„Punkáči Deťom nie sú len hudobné podujatie - je to priestor solidarity, tolerancie a radosti. Časť výťažku z každého ročníka venujeme deťom v núdzi. Naším cieľom je spájať ľudí naprieč generáciami a ukázať, že punk je o hodnotách, nie o póze,“ povedali organizátori z občianskeho združenia Punkáči deťom.
