Festival Punkáči deťom sa vracia do kempingu Rybníky Opatovce

Opatovce 23. augusta (TASR) - Štyri dni (23. - 26. 8.) plné punku, punk-rocku, ska, reggae a rockabilly ponúkne 12. ročník hudobného festivalu Punkáči deťom v kempingu Rybníky Opatovce v Trenčianskom okrese. Festival bude mať tradične i benefičných charakter. Informoval o tom jeho zakladateľ Andrej Siget.



Hlavným motívom festivalu je benefícia, každý rok sa časť tržieb zo vstupného odovzdáva ako výťažok na pomoc deťom v núdzi prostredníctvom občianskeho združenia (OZ) Punkáči Deťom. Festival sa snaží šíriť povedomie o punkovej subkultúre, o jej hodnotách tolerancie, empatie a vzájomnej podpory. Súčasťou festivalu sú aj stánky neziskových organizácií, ktoré sa angažujú v riešení akútnych spoločenských problémov.



Festival Punkáči Deťom sa v rokoch 2019 - 2022 konal na trenčianskom letisku. Aktuálny ročník sa však vráti do pôvodného areálu v kempingu na rybníkoch v obci Opatovce pri Trenčíne. "Mnohí fanúšikovia si pôvodné miesto konania festivalu obľúbili. Je prírodnejší, útulnejší a v dobrom slova zmysle punkovejší než letisko, medzičasom dokonca prešiel renováciou. Oproti predošlým ročníkom na rybníkoch pribudne aj B-stage a ďalšie atrakcie," uviedol Siget.



Na dvoch pódiách sa predstaví viac ako 60 kapiel z celého sveta, medzi nimi aj legendy ako U.K. Subs, Cockney Rejects, Paddy and the Rats, Lion's Law, The Hillbilly Moon Explosion, Los Fastidios, Maid of Ace, Crim a ďalší. Z česko-slovenskej scény scény sa môžu návštevníci tešiť na skupiny Totální nasazení, Načo Názov, Hoten Toten, Houba, Nežfaleš, Čad, Vision Days, Punkreas, Karpina, Hudba z Marsu, Nekultúra, Supertesla, Berlin Manson, Marhule či Rumaska.