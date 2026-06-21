< sekcia Regióny
Festival Rock pod Kameňom presunú na iný termín
Cieľom organizátorov je festival zachovať a dať mu priestor a čas, ktorý potrebuje, aby sa mohol uskutočniť dôstojne a bez kompromisov
Autor TASR
Belá nad Cirochou 21. júna (TASR) - Festival Rock pod Kameňom, ktorý sa mal o niekoľko dní konať v areáli Topovné v Belej nad Cirochou, presunú na iný termín. Prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti o tom informovali organizátori, pričom ako dôvod uviedli ekonomickú realitu organizovania veľkých hudobných podujatí.
„Počas posledných mesiacov sme urobili maximum pre to, aby sa festival uskutočnil v plánovanom termíne. Intenzívne sme pracovali na marketingovej kampani, prinášali sme nové mená do programu, pripravovali rôzne zvýhodnené akcie, skupinové zľavy, tlačili na kapacitu, súťaže a ďalšie aktivity na podporu predaja vstupeniek. Verili sme, že sa nám podarí vytvoriť podmienky, ktoré festivalu zabezpečia stabilitu,“ uviedli organizátori. Náklady spojené s organizovaním podujatia však podľa nich každoročne rastú.
Zároveň upozornili, že sa za posledné roky výrazne zmenili aj podmienky zo strany agentúr a interpretov. „Veľká časť kapiel požaduje vysoké zálohové platby a v mnohých prípadoch aj úhradu celého honoráru ešte pred samotným vystúpením. To znamená, že organizátor musí vynaložiť obrovské finančné prostriedky mesiace pred otvorením festivalových brán bez akejkoľvek záruky výsledného predaja vstupeniek,“ dodávajú organizátori, ktorí nechceli riskovať, že celú situáciu zachráni posledných pár týždňov predpredaja. Nepovažujú to za zodpovedné riešenie voči návštevníkom, účinkujúcim, dodávateľom ani všetkým ľuďom, ktorí sa na festivale podieľajú.
Ich cieľom je festival zachovať a dať mu priestor a čas, ktorý potrebuje, aby sa mohol uskutočniť dôstojne a bez kompromisov „Rock pod Kameňom pre nás nikdy nebol len festival. Je to komunita, tradícia a kus života, ktorý spolu s vami budujeme už dlhé roky. Práve preto sme sa rozhodli urobiť tento náročný krok teraz, aby sme mohli festival pripraviť v podmienkach, ktoré nám umožnia zachovať kvalitu, bezpečnosť a úroveň, na akú ste zvyknutí,“ ubezpečujú organizátori. Ďalšie informácie vrátane nového termínu a podmienok platnosti zakúpených vstupeniek zverejnia neskôr. Pôvodne sa mal festival konať od 25. do 27. júna.
„Počas posledných mesiacov sme urobili maximum pre to, aby sa festival uskutočnil v plánovanom termíne. Intenzívne sme pracovali na marketingovej kampani, prinášali sme nové mená do programu, pripravovali rôzne zvýhodnené akcie, skupinové zľavy, tlačili na kapacitu, súťaže a ďalšie aktivity na podporu predaja vstupeniek. Verili sme, že sa nám podarí vytvoriť podmienky, ktoré festivalu zabezpečia stabilitu,“ uviedli organizátori. Náklady spojené s organizovaním podujatia však podľa nich každoročne rastú.
Zároveň upozornili, že sa za posledné roky výrazne zmenili aj podmienky zo strany agentúr a interpretov. „Veľká časť kapiel požaduje vysoké zálohové platby a v mnohých prípadoch aj úhradu celého honoráru ešte pred samotným vystúpením. To znamená, že organizátor musí vynaložiť obrovské finančné prostriedky mesiace pred otvorením festivalových brán bez akejkoľvek záruky výsledného predaja vstupeniek,“ dodávajú organizátori, ktorí nechceli riskovať, že celú situáciu zachráni posledných pár týždňov predpredaja. Nepovažujú to za zodpovedné riešenie voči návštevníkom, účinkujúcim, dodávateľom ani všetkým ľuďom, ktorí sa na festivale podieľajú.
Ich cieľom je festival zachovať a dať mu priestor a čas, ktorý potrebuje, aby sa mohol uskutočniť dôstojne a bez kompromisov „Rock pod Kameňom pre nás nikdy nebol len festival. Je to komunita, tradícia a kus života, ktorý spolu s vami budujeme už dlhé roky. Práve preto sme sa rozhodli urobiť tento náročný krok teraz, aby sme mohli festival pripraviť v podmienkach, ktoré nám umožnia zachovať kvalitu, bezpečnosť a úroveň, na akú ste zvyknutí,“ ubezpečujú organizátori. Ďalšie informácie vrátane nového termínu a podmienok platnosti zakúpených vstupeniek zverejnia neskôr. Pôvodne sa mal festival konať od 25. do 27. júna.