Festival Rock pod Kameňom prinesie hviezdy rockovej scény

Belá nad Cirochou 26. júna (TASR) - V obci Belá nad Cirochou v okrese Snina sa od štvrtka do soboty (28. 6.) uskutoční festival Rock pod Kameňom 2025. Tento ročník sa koná prvý raz v areáli Topovné. Ako TASR informovali organizátori podujatia, počas trojdňového programu sa predstavia poprední interpreti domácej aj svetovej rockovej scény.



„Tento ročník sme postavili na kvalite. Od veľkých mien až po detailné služby. Festival má byť zážitkom, nie kompromisom. Urobili sme všetko preto, aby si ľudia odniesli silnú hudobnú spomienku a zároveň pohodlie, ktoré si zaslúžia,“ uviedol hlavný organizátor Michal Latta.



Headlinermi sú česká skupina Kabát, fínska Apocalyptica a švédska deathmetalová skupina Hypocrisy. Kabát sa po siedmich rokoch vracia na východ Slovenska s 90-minútovým koncertom, ktorý ponúkne známe hity a výpravnú scénu. Apocalyptica predvedie exkluzívne vystúpenie zložené zo skladieb skupiny Metallica.



Zahraničných hostí budú zastupovať i Freedom Call, Me and That Man z Poľska, Eclipse zo Švédska, Dirty Shirt z Rumunska či nemecké kapely Rage a Kissin’ Dynamite. Českú a slovenskú scénu reprezentujú aj Horkýže Slíže, Teraborsuk, Iné Kafe, Heľenine Oči, Desmod, Slobodná Európa, Zoči Voči, Alkehol, ČAD, Konflikt, Ramchat a Doomas.



Súčasťou služieb na festivale je aj možnosť rezervácie už postaveného stanu s nafukovacím matracom. Pripravené sú i uzamykateľné skrinky s možnosťou nabíjania a výmenný systém powerbánk. Festivalová gastrozóna ponúkne rozšírený výber jedál a nápojov.