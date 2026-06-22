< sekcia Regióny
Festival Rock pod Kameňom sa má nakoniec konať v pôvodnom termíne
Festival Rock pod Kameňom sa koná v areáli Topovné v Belej nad Cirochou. Termín sa mal presúvať na iný. Organizátori to odôvodňovali ekonomickou realitou organizovania veľkých hudobných podujatí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 22. júna (TASR) - Festival Rock pod Kameňom sa má uskutočniť v pôvodnom termíne. Konať sa má 25., 26. a 27. júna. Informovali o tom organizátori s tým, že festival sa mal pre ekonomické dôvody presúvať, no našli sa ľudia, ktorí podali „pomocnú ruku“ a vďaka nim sa situácia dokázala zvrátiť.
„Stal sa zázrak. Našli sa ľudia a partneri, ktorí pochopili, čo Rock pod Kameňom pre nás všetkých znamená, podali nám pomocnú ruku a vďaka ktorým sme dokázali zvrátiť neodvratné. Festival Rock pod Kameňom 2026 bude, a to už tento štvrtok v plánovanom termíne,“ uviedol tím festivalu na sociálnej sieti.
Organizátori zdôraznili, že urobia všetko pre to, aby podujatie bolo také, aké si návštevníci zaslúžia. „Sme v plnom nasadení, technika sa pripravuje a celý organizačný tím pracuje na 300 percent, aby sme v priebehu nasledujúcich dní dotiahli posledné administratívne detaily. Oficiálne finálne potvrdenie a vyjadrenie vám poskytneme v stredu (24. 6.), no už dnes máme istotu, že do toho ideme,“ povedali. Návštevníkov v tejto súvislosti prosia, aby nerušili ubytovanie a nepredávali lístky.
Spoločnosť EM Production and Touring OU vyjadrila nad udalosťami súvisiacimi s festivalom vážne znepokojenie. Oznámenie o zrušení festivalu mohlo byť podľa nej využité ako spôsob vyhnutia sa existujúcim zmluvným záväzkom pri súčasnom zachovaní predaja vstupeniek a možnosti pokračovať v organizácii podujatia za odlišných finančných podmienok. Hovorila o vzniku škôd umelcom, narušení existujúcich zmluvných vzťahov aj o poškodení dôvery vo festival a jeho organizátorov.
„V prípade, že nebudú bezodkladne poskytnuté uspokojivé vysvetlenia a splnené všetky zmluvné záväzky, vyhradzujeme si právo podniknúť právne kroky a obrátiť sa na príslušné regulačné, spotrebiteľské a orgány činné v trestnom konaní so žiadosťou o preverenie možného zavádzania, nekalých obchodných praktík, zneužitia verejných zdrojov a prípadného podvodného konania,“ dodala spoločnosť.
Hlavný organizátor Michal Latta pre TASR v reakcii na stanovisko spoločnosti uviedol, že je príliš zaneprázdnený zachránením festivalu na to, aby reagoval na každý jeden pokus o sabotáž tejto snahy. „Každopádne pracujeme tvrdo, nenecháme sa odradiť a nepretrhneme reťaz ročníkov festivalu,“ vyhlásil pre TASR.
Festival Rock pod Kameňom sa koná v areáli Topovné v Belej nad Cirochou. Termín sa mal presúvať na iný. Organizátori to odôvodňovali ekonomickou realitou organizovania veľkých hudobných podujatí.
„Stal sa zázrak. Našli sa ľudia a partneri, ktorí pochopili, čo Rock pod Kameňom pre nás všetkých znamená, podali nám pomocnú ruku a vďaka ktorým sme dokázali zvrátiť neodvratné. Festival Rock pod Kameňom 2026 bude, a to už tento štvrtok v plánovanom termíne,“ uviedol tím festivalu na sociálnej sieti.
Organizátori zdôraznili, že urobia všetko pre to, aby podujatie bolo také, aké si návštevníci zaslúžia. „Sme v plnom nasadení, technika sa pripravuje a celý organizačný tím pracuje na 300 percent, aby sme v priebehu nasledujúcich dní dotiahli posledné administratívne detaily. Oficiálne finálne potvrdenie a vyjadrenie vám poskytneme v stredu (24. 6.), no už dnes máme istotu, že do toho ideme,“ povedali. Návštevníkov v tejto súvislosti prosia, aby nerušili ubytovanie a nepredávali lístky.
Spoločnosť EM Production and Touring OU vyjadrila nad udalosťami súvisiacimi s festivalom vážne znepokojenie. Oznámenie o zrušení festivalu mohlo byť podľa nej využité ako spôsob vyhnutia sa existujúcim zmluvným záväzkom pri súčasnom zachovaní predaja vstupeniek a možnosti pokračovať v organizácii podujatia za odlišných finančných podmienok. Hovorila o vzniku škôd umelcom, narušení existujúcich zmluvných vzťahov aj o poškodení dôvery vo festival a jeho organizátorov.
„V prípade, že nebudú bezodkladne poskytnuté uspokojivé vysvetlenia a splnené všetky zmluvné záväzky, vyhradzujeme si právo podniknúť právne kroky a obrátiť sa na príslušné regulačné, spotrebiteľské a orgány činné v trestnom konaní so žiadosťou o preverenie možného zavádzania, nekalých obchodných praktík, zneužitia verejných zdrojov a prípadného podvodného konania,“ dodala spoločnosť.
Hlavný organizátor Michal Latta pre TASR v reakcii na stanovisko spoločnosti uviedol, že je príliš zaneprázdnený zachránením festivalu na to, aby reagoval na každý jeden pokus o sabotáž tejto snahy. „Každopádne pracujeme tvrdo, nenecháme sa odradiť a nepretrhneme reťaz ročníkov festivalu,“ vyhlásil pre TASR.
Festival Rock pod Kameňom sa koná v areáli Topovné v Belej nad Cirochou. Termín sa mal presúvať na iný. Organizátori to odôvodňovali ekonomickou realitou organizovania veľkých hudobných podujatí.