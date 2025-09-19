< sekcia Regióny
Festival Romani et Germani prinesie do Trnavy antickú atmosféru
Tento festival sa uskutoční v sobotu (20. 9.) a ponúkne celodenný program pre rodiny, fanúšikov histórie aj širokú verejnosť.
Autor TASR
Trnava 19. septembra (TASR) - Slávnostný pochod účinkujúcich festivalu Romani et Germani - Svet Rimanov a Germánov v kostýmoch v Trnave prinesie v piatok od 18.00 do 19.30 h do ulíc atmosféru neskorej antiky a pozvánku na víkendový program. Tento festival sa uskutoční v sobotu (20. 9.) a ponúkne celodenný program pre rodiny, fanúšikov histórie aj širokú verejnosť. Organizátori o tom informovali na svojom webe.
Festival prinesie živé historické tábory a rekonštrukcie, ukážky remesiel a každodenného života Germánov a Rimanov, workshopy pre deti aj dospelých, autentickú atmosféru archeoparku, ktorý vznikol podľa skutočných archeologických nálezov, živé nahrávanie podcastu, koncert či odbornú prednášku o metalurgii - práca s kovom.
Svet Rimanov a Germánov je súčasťou série podujatí, ktoré organizuje Archeopark Cífer-Pác s cieľom oživovať históriu. „V štvrtom storočí sa na území dnešného Cífera-Pácu stretli dva svety - germánsky a rímsky. Rimania tu vybudovali pre germánskeho veľmoža luxusné sídlo so všetkými vymoženosťami doby: kúpeľom, podlahovým kúrením či remeselným zázemím,“ uviedli s tým, že práve tento príbeh na festivale ožije.
