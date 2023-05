Festival Rozčítajme Košice ponúkne aktivity pre jednotlivcov aj rodiny

Košice 25. mája (TASR) - Popularizácia čítania je hlavným zámerom projektu s názvom Rozčítajme Košice 2023, ktorý sa uskutoční v piatok (26. 5.) a v sobotu (27. 5.). Ako TASR informovala Viera Ristvejová z Knižnice pre mládež mesta Košice (KMMK), ponúkne zábavné autorské čítania v košických základných školách (ZŠ), literárny večer s hosťami festivalu a program v Kulturparku.



Prvý deň sa ponesie v duchu kreatívnych čítaní a tvorivých dielní s tvorcami detskej literatúry v 15 košických ZŠ. Pozvanie na festival prijali napríklad Gabriela Futová, Katarína Ilkovičová, sestry Jančové, Peter Karpinský, Juraj Martiška a ďalší. "Program bude naozaj rôznorodý a pútavý. Pôjde ako o skupinové autorské besedy, tak o osobné rozhovory hostí a detí v spoločných priestoroch škôl spojené s autogramiádami, nevynecháme rozhovory do školských časopisov a cez školské rozhlasy. Ani tento rok nebudú chýbať tvorivé workshopy či literárny piknik na školskom dvore alebo novinka vo forme poetickej bublifukovej šou," uviedla. Následne sa v pobočke LitPark na Kukučínovej ulici uskutoční spoločný literárny večer.



Sobotňajší program v areáli Kulturparku knižnica vyhradila pre rodiny s deťmi. Od 15.00 do 18.00 h ponúkne zábavu vo forme tematicky zameraných stanovíšť. "Ponúkneme pestrú popoludňajšiu zábavu vo forme ľudových rozprávok a tradícií, sveta Harryho Pottera očami ambasádorov knižnice, tanca medzi knihami s choreografkou, canisterapie a čítania so psíkmi, hľadania knižného pokladu, literárneho kvízu, viacerých kreatívnych workshopov a výtvarných dielní," spresnila KMMK s tým, že program bude doplnený aj o ďalšie sprievodné aktivity.