Festival rozhlasovej hry otvorí svoje brány v pondelok 10. júna

Trnava 6. júna (TASR) - Kultúrne priestory Trnavy budú od 10. do 12. júna patriť rozhlasovej hre a jej tvorcom. V pondelok (10. 6) sa začne Festival rozhlasovej hry, na ktorom bude súťažiť po desať titulov v kategóriách nad 30 minút a do 30 minút. Pre širokú verejnosť je pripravený sprievodný program.



Podstatná časť verejných počúvaní súťažných 20 hier, ktoré Slovenský rozhlas vytvoril za uplynulé dva roky, sa podľa hovorkyne RTVS Eriky Rusnákovej uskutoční v štúdiu Divadla Jána Palárika (DJP). Cieľom festivalu je nielen ohodnotenie najlepších tvorcov a realizátorov, ale tiež posilnenie záujmu poslucháčov o kráľovnú rozhlasových žánrov. "Umenie rozhlasovej dramatickej tvorby vnímame ako šancu dostať do vysielania hlbší obsah a umeleckú reflexiu bežne žitej skutočnosti. Rozhlasové hry môžu byť dôvodom na spomalenie v každodennej hektike, ale môžu aj vyburcovať z letargie, lebo ich témy majú často veľmi blízko k neuralgickým bodom našej minulosti aj problematickej súčasnosti. Tak ako každé naozajstné umenie môžu nastavovať zrkadlo našim vzťahom, frustráciám i radostiam," uviedla výkonná riaditeľka festivalu a vedúca odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu Zuzana Belková.



Z Trojičného námestia bude v utorok 11. júna od 6.30 h špeciálne vysielanie relácie Dobré ráno, Slovensko. Rádio Devín ako hlavný partner festivalu sa z foyeru DJP prihlási živými reláciami od 14.00 h. V Synagóge – Centre súčasného umenia je v utorok o 19.00 h pripravený komponovaný večer slova a hudby Rádio Devín na cestách. "Pozvanie na diskusiu prijali režiséri rozhlasových hier Patrik Lančarič, Kamil Žiška, Ján Mikuš, Ľuboš Machaj, Milena Lukáčová, Hana Rodová, Peter Janků a Laco Kerata," uviedla Rusnáková. Vyvrcholením festivalu bude v stredu 12. júna o 19.00 h záverečný slávnostný večer. Vo veľkej sále DJP vyhlásia výsledky. O víťazoch rozhodne odborná porota na čele s predsedom Pavlom Rankovom.