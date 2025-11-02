< sekcia Regióny
Festival rozhlasovej hry vyvrcholil v Trnave odovzdaním ocenení
Cenu Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave získala rozhlasová hra Ivany Kováčikovej Neprebudený/í.
Autor TASR
Trnava 2. novembra (TASR) - Divadlo Jána Palárika v Trnave bolo od 27. do 29. októbra dejiskom štvrtého ročníka Festivalu rozhlasovej hry. Program vyvrcholil odovzdaním ocenení. Organizátorom podujatia bola Slovenská televízia a rozhlas (STVR) v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) a ďalšími partnermi z oblasti kultúry, vzdelávania a médií.
Odborná porota rozhodla o oceneniach v troch súťažných kategóriách. „Cenu STVR v kategórii krátkych rozhlasových hier získal titul Michaely Materákovej Keby Barbie bola skutočná žena z cyklu Bludisko,“ informoval telerozhlas na svojom webe. Cenu za výnimočný umelecký výkon v krátkej hre získala rozhlasová hra Neprebudený/í Ivany Kováčikovej z cyklu Naša zabudnutá klasika za originálny koncept a kritickú revíziu klasiky
V rámci kategórie študentských hier vo formáte Fórum mladých autorov ocenili rozhlasovú minidrámu Laury Fedorovej s názvom Nechcem. Za výnimočný umelecký výkon v tejto kategórii získala ocenenie Ráchel Rimarčíková za réžiu a autentickú generačnú výpoveď v inscenácii Nenávidím svoju priateľku.
V kategórii plnoformátových rozhlasových hier zvíťazila rozhlasová hra Mareka Kundláka s názvom Telúrsko. Cenu za výnimočný umelecký výkon v plnoformátovej hre získala Edita Koprivčevič za herecký výkon v inscenácii Pani Dallowayová.
Cenu Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave získala rozhlasová hra Ivany Kováčikovej Neprebudený/í. „Cenu Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave získala rozhlasová hra Kristíny Hušlovej Záleží na čísle?,“ dopĺňa telerozhlas.
Členovia odbornej poroty mali podľa jej predsedníčky Gabriely Alexovej na mnoho vecí veľmi podobné názory. „Nebola to búrlivá diskusia, ale skôr doplňujúca, z čoho sa vyprofiloval víťaz. Išlo o veľmi príjemnú dohodu medzi porotcami,“ ozrejmila, ako sa rodil konsenzus naprieč porotou.
Stalo sa už tradíciou, že počas festivalu získa umelecká osobnosť spätá s rozhlasovou dramatickou tvorbou a s regiónom Cenu predsedu TTSK. Z rúk Jozefa Viskupiča si ju tentoraz prevzal herec Gregor Hološka, informoval odbor komunikácie krajskej samosprávy.
„Divadlo Jána Palárika je pre mňa miestom, kde sa začali formovať moje herecké sny a je krásne, že sa sem môžem vrátiť aj v takejto podobe,“ povedal Hološka.
Festival rozhlasovej hry sa koná každé dva roky. Vytvára priestor pre verejnú prezentáciu, odbornú reflexiu i popularizáciu žánru rozhlasovej hry, ktorý aj v dobe podcastov a vizuálneho presýtenia zostáva silným a aktuálnym médiom umeleckého vyjadrenia. Do uplynulého ročníka súťaže boli zaradené rozhlasové hry odvysielané od februára 2023 do júna 2025.
