Festival S. Chrena ponúkne v jubilejnom ročníku desať predstavení
Kanianka 22. októbra (TASR) - Celoštátna prehliadka ľudového a seniorského divadla Festival Stanislava Chrena ponúkne desať divadelných predstavení pre deti i dospelých, ako hosť sa predstaví divadlo GUnaGU. Súčasťou desiateho ročníka podujatia od 24. do 26. októbra v kultúrnom dome v Kanianke v okrese Prievidza bude i výstava či tvorivé dielne. Informovalo o tom Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi.
„Nesúťažná prehliadka amatérskeho divadla dospelých je otvorená predovšetkým ľudovému divadlu a inscenáciám s tematikou staroby, sociálnej separácie, osamotenia,“ pripomenulo RKC.
Program prehliadky ponúkne inscenácie v podaní Potulného divadla NAtraKY, Bábkového divadla Lienka, Divadla Vyšehradné, Divadla VaDiDlo z Lozorna či monodrámu od Art VAMO zo Žiliny. Počas prehliadky sa predstaví i Folklórna skupina Sielnica z Lazian, Divadlo Selavi z Bratislavy a Divadlo „A“ a Divadlo Shanti z Prievidze. Ako hlavný hosť podujatia vystúpi divadlo GUnaGU.
Súčasťou podujatia bude i premietanie prvého predstavenia Divadelného súboru Stanislava Chrena z Kanianky, ako i predstavenia pre deti a detské dramatické tvorivé dielničky s lektorkou Dušanou Škultétyovou. Odborným lektorom podujatia je Jozef Krasula.
Festival nesie meno dlhoročného organizátora ochotníckeho života na Slovensku, viacerých divadelných prehliadok ochotníkov a tiež zakladateľa prvého seniorského divadla v Tisovci Stanislava Chrena (1935 - 1998). O rozvoj ochotníckeho divadla sa zaslúžil aj ako usporiadateľ vzdelávacích podujatí a tvorivých dielní.
Organizátormi prehliadky sú RKC v Prievidzi, obec Kanianka, Dom kultúry Kanianka a Divadelný súbor Stanislava Chrena. Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.
