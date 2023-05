Festival Šajn ponúkne koncerty, ochutnávky aj vzdelávacie programy

Radošina 24. mája (TASR) – Ochutnávky lokálnych jedál, pív ale aj vzdelávacie programy ponúkne tohtoročný festival Šajn v Radošine. Ako uviedli organizátori, konať sa bude 27. mája pri radošinskom amfiteátri.



Program ponúkne vedomostný kvíz, náučný chodník i diskusiu s členmi občianskeho združenie Storm o drogovej prevencii. Pripravená bude aj swap zóna s ponukou rôzneho oblečenia určeného na výmenu. "Kultúra je s Radošinou spätá mnoho rokov a my sme radi, že v spolupráci s obcou a partnermi sme vytvorili miesto, kde sa každoročne prídu ľudia z okolitých obcí i miest porozprávať a zabaviť. Tento rok sme pridali nové aktivity a hlavne sme chceli dať Šajnu udržateľný rozmer, takže si návštevníci môžu domov odniesť praktické poznatky z oblasti udržateľnosti a vylepšiť si tak svoju domácnosť," povedal jeden z hlavných organizátorov festivalu Filip Antalík.



Festival má podľa jeho slov nielen environmentálny rozmer, ale aj charitatívny. Návštevníci podujatia môžu na mieste podporiť občianske združenie Úsmev pre druhých z Piešťan, ktoré sa venuje ľuďom so zdravotným znevýhodnením a v sociálnej núdzi. "K dispozícii bude aj zaujímavá lokálna kuchyňa a zahrať prídu miestne kapely Family Friend, Restime a Cup of Tea, ktorých v nočných hodinách vystriedajú dídžeji," doplnil Antalík.