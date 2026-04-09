Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
< sekcia Regióny

Festival sakúr a umenia umožní spoznať zvyky a kultúru Japonska

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Štvrtý ročník Festivalu sakúr a umenia v Bratislave opäť spojí príchod jari a kvitnutie japonských čerešní s bohatým kultúrnym programom. V piatok a sobotu (10. a 11. 4.) ožijú japonskými tradíciami miesta v bratislavskej Karlovej Vsi i Dúbravke. Informovali o tom organizátori podujatia.

„Obdiv krásy a umenia spája ľudí bez ohľadu na krajinu, v ktorej majú svoje korene. Veľmi sa teším, že Bratislavčania čoraz viac objavujú nielen krásu, ale aj japonskú kultúru, estetiku a spôsob života,“ konštatuje autor projektu Vladimír Grežo. Pozval zároveň poznať zvyky krajiny vychádzajúceho slnka, v piatok na otvorenie podujatia v Parku Suchá Vydrica v Karlovej Vsi a v sobotu popoludní do areálu Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa.

Festival nadväzuje na iniciatívu Veľvyslanectva Japonska v SR, prostredníctvom ktorej sa sakura stala symbolom priateľstva a skrášľuje viaceré miesta Bratislavy a Slovenska.

Vyhlasovateľom festivalu je Bratislavský kultúrny hub v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v SR, mestskými časťami Karlova Ves a Dúbravka a ďalšími partnermi.
